“Brusque precisa de mais policiais”, defende Jean Pirola, vereador que inicia quarto mandato consecutivo

Pela quarta eleição consecutiva, o advogado Jean Pirola (PP) ficou entre os 15 vereadores eleitos em Brusque. Um dos mais experientes da Câmara, o parlamentar defende o aumento do efetivo policial em Brusque. Ele, que já foi presidente do Legislativo, avalia que o fator experiência vai contribuir nos próximos quatro anos de mandato que iniciam.

Natural de Criciúma, Pirola foi criado em Bom Retiro, na Serra catarinense, até completar 16 anos. Depois, morou em Florianópolis, em uma rápida passagem pela capital. O vereador se mudou para Brusque no final da adolescência e atualmente vive no bairro São Luiz.

Ele mesmo se define como “um dos mais combatentes vereadores” do Legislativo. Para o quarto mandato que inicia, Pirola promete buscar atender as necessidades da comunidade, atuar em fiscalização à Prefeitura de Brusque e, da mesma forma, cobrar ações do poder Executivo.

“Nós temos que trabalhar pensando no bem-estar das pessoas. Não podemos pensar no bem-estar do indivíduo, mas, sim, das pessoas, no coletivo. Atuamos muito na defesa das pessoas na saúde, educação, obras, esporte e em qualquer demanda que chega”, diz.

Jean Pirola recebeu 973 votos nas eleições de 2024, o 12º mais votado entre os eleitos. Ele confirma que integra a base do governo do prefeito André Vechi (PL) na Câmara. O Progressistas, partido de Pirola, apoiou o atual chefe do Executivo nas eleições e elegeu dois vereadores. André Rezini é o colega de bancada de Pirola.

Baixo efetivo policial

A eficiência da atuação das autoridades de segurança em Brusque é um fator que, segundo Pirola, inviabiliza injustamente o aumento do efetivo policial. Ele questiona a baixa quantidade de agentes em uma cidade com bons números de segurança e avalia que Brusque deveria ser “premiada” justamente pela qualidade apresentada no setor.

“Brusque precisa de mais policiais. Os policiais que estão aí são guerreiros. Desde 2012, sempre briguei pela segurança. A nossa cidade ainda é uma cidade segura, mas até quando? Sabemos que o efetivo é pequeno. Deveríamos ter seis vezes mais [policiais]. Infelizmente, não temos, porque nossas estatísticas são boas. Então, o governo [do estado] não vai mandar policiais onde a estatística é boa”.

Pirola menciona outros pontos necessários para a cidade, entre eles, a implantação da cobertura de esgoto sanitário. Ele considera que a renovação de praticamente metade da Câmara a partir das eleições é positiva para o município, sem travar processos por inexperiência ou manter uma unanimidade de políticos veteranos.

“Uma renovação total às vezes prejudica. Quando muda 100% uma situação, pode ser que as mudanças tragam problemas, como o andamento processual. Às vezes, a falta de experiência acaba atrasando as coisas. Quando já se tem experiência, se faz com mais fluidez. Nossa experiência vai ajudar os novos vereadores”, encerra.

