Relatório do TCU: Brasil tem quase 12 mil obras públicas paralisadas

Desperdício bilionário

Dados de um relatório do Tribunal de Contas da União assustam: até o final de 2024, o Brasil contava com 11.941 obras públicas paralisadas, número que representa 52% dos contratos em andamento no país. Assim, um a cada dois empreendimentos contratados com recursos federais encontram-se nessa situação. Como não poderia deixar de ser, o Maranhão lidera no quesito, com 1.232, o que corresponde a 76,8% do total no Estado. SC tem 185.

Explique-se, governador!

Não será nenhuma surpresa se o ministro “supremo” Alexandre de Moraes, na sua ilimitada sanha persecutória, intimar o governador Jorginho Mello por entrevista que deu ao canal de noticias Jovem Pan, segunda-feira, quando disse que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, “conversam bastante”, mesmo com a proibição de qualquer contato imposto por ele, “supremo”. A conferir.

Vitória e derrota

Para a sanção da lei sobre uso de celulares nas escolas, o presidente Lula fez questão de convidar todos os deputados que tinham projetos relacionados ao tema. E se desdobrou em elogios sobre a coragem do Congresso Nacional ao aprovar o texto. A nova lei é uma derrota para a deputada estadual catarinense Ana Campagnolo (PL), defensora de filmagens para denúncia de professores em sala de aula.

Mais professores 1

O Ministério da Educação lançou anteontem o programa Mais Professores, com medidas diversas, como a atração de melhores alunos da universidade, descontos em hotéis e um concurso unificado para estados e municípios, com o objetivo de levar docentes a áreas do Brasil onde há fala deles. É inspirado no Mais Médicos, numa tentativa de criar uma marca positiva para o governo, com investimento de R$ 1,7 bilhão em 2025 e 2026.

Mais professores 2

A ideia é boa, mas não parece fácil ser viabilizada. Dados oficiais mostram que as redes públicas de quase mil cidades do país têm, no ensino fundamental, mais da metade dos professores sem diploma nas disciplinas que dão aulas. Em SC, por exemplo, 27% dos professores que lecionam português não tem formação nela.

Oficina

Este espaço cometeu um erro anteontem: as ações da multinacional catarinense Weg alcançaram um valor de mercado de R$ 223,4 bilhões nesta semana, superando a avaliação da Vale, de R$ 219,9 bilhões. Agora a empresa de equipamentos elétricas só fica atrás da Petrobras, que possui R$ 506,7 bilhões, e do banco Itaú, R$ 284,5 bilhões, assumindo a terceira posição, e não a segunda, conforme divulgado. Detalhe: a empresa tem no momento 29 bilionários na lista dos mais ricos do Brasil.

População de rua

Médias e grandes cidades de SC não sabem mais o que fazer com a população de rua. Chapecó já decidiu que dependente químico, queira ou não, será internado; Balneário Camboriú estuda adotar a mesma medida. Criciúma, que tem 375 pessoas em tal situação, ainda prefere uma “abordagem humanizada”, oferecendo a todas a oportunidade de recomeçar. Apenas 15 aceitaram a internação voluntária.

Enganação

Impressiona como tem gente que se deixa enganar pelos trocentos “influencers” de plantão e seus asseclas. Está aí, fresquinha, de anteontem, a operação Lance final, do Ministério Público de SC, com 15 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva em Brusque, Balneário Camboriú, São Paulo e João Pessoa, que resultou na indisponibilização de bens imóveis (apartamentos e casas de luxo) e móveis (automóveis McLaren 720 Spider, Cadilac Escalade blindado, BMW X6, BMW M3, dentre outros), ativos financeiros, e bloqueio das redes sociais dos investigados. Essa cambada tem como “patrimônio” mais de 16 milhões de incautos e inocentes seguidores.

Aplicativo anti-BBB

Através deste espaço, o leitor J. I. Cibilis pede indicação de aplicativo (se é que existe) que barre qualquer notícia ou publicidade sobre o aquele programa de TV lixo do lixo que estreou segunda-feira, pois, diz ele, “é tão poluente que mina todas as redes sociais no intuito de promover uma verdadeira lavagem cerebral; parece até proposital, para desviar a atenção e assim o povão não se ater às mazelas palacianas em Brasília”. Pensando bem…

Moral e cívica

No retorno dos trabalhos legislativos deste ano, a Assembleia Legislativa votará projeto propondo o retorno da disciplina Educação Moral e Cívica ao currículo da educação básica nas escolas públicas e privadas de SC. Implantada em 1969 como obrigatória, passou a ser opcional em 1992 até ir para as calendas no ano seguinte. Bobagem. Moralidade e civismo se ensinam nas famílias.