Homem é preso após estuprar rapaz em banheiro de supermercado em Blumenau

Um homem de 54 anos foi preso nesta segunda-feira, 13, após estuprar um adolescente de 14 anos no banheiro de um supermercado no bairro Garcia, em Blumenau.

Ele foi detido em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente contou para a mãe que foi atacada por um homem no banheiro e estuprado. A mãe dele procurou ajuda da Polícia Civil imediatamente porque o suspeito ainda estaria no supermercado.

O homem não foi encontrado imediatamente, mas a polícia conseguiu identificá-lo e iniciou as buscas. Após algumas horas, ele foi localizado em sua casa no bairro Ponta Aguda.

A prisão

Conforme a Polícia Civil, o suspeito não esboçou reações no momento da prisão. Ele foi conduzido para a sede do Departamento para os procedimentos legais.

Durante o interrogatório, com a presença de sua advogada, o homem permaneceu em silêncio. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) e ao hospital para o protocolo de atendimento à vítima de violência sexual.

O crime de estupro majorado é quando há agravantes, como ameaças, violência ou quando a vítima é menor de 18 anos, como foi este caso. A pena de reclusão é de 8 a 12 anos.

