Hospital Imigrantes se torna primeiro hospital filantrópico do país com totalidade das camas de UTI de alta tecnologia

O Hospital Imigrantes investiu em janeiro R$ 500 mil de recursos próprios na aquisição de dez camas ProCuity para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com essa aquisição, ele se torna o primeiro hospital filantrópico do Brasil, que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a ter 100% das camas de UTI equipadas com tecnologia de ponta.

Segundo o diretor de Regulação e Implantação do Imas, Robson Schmitt, esse investimento vem somar a cultura de excelência no cuidado aos pacientes críticos.

“Nossa UTI registra um baixíssimo índice de mortalidade e esta aquisição comprova que os investimentos em tecnologia trazem resultados positivos na ponta. Mais uma vez, o Instituto Maria Schmitt (Imas) sai na frente quando o assunto é saúde e segurança do paciente”, destaca.

As camas adquiridas são de altura reduzida, 29,2 cm, e têm tecnologia avançada de prevenção de queda. Segundo a fabricante, o modelo é seguro, inteligente e adaptável, aliando tecnologia e recursos eficientes para a equipe de trabalho.

O gerente de enfermagem, Altair Santos Hahn, explica que o modelo proporciona mais segurança para a equipe e para os pacientes.

“É uma cama extremamente tecnológica. A ProCuity é completamente sem fios e pode ligar-se aos sistemas de chamada de enfermagem. É como se ela escaneasse o paciente e com qualquer movimento brusco ou alteração, as informações são comunicadas direto ao posto de enfermagem, proporcionando maior agilidade no atendimento. Ela também evita o risco de quedas. Caso o paciente tente levantar sozinho, a cama aciona um alarme sonoro, alertando a equipe de forma imediata”, explica.

Equipamentos de Ponta para Cuidados Intensivos

Pacientes em estado crítico requerem monitoramento constante e cuidados especializados. Na UTI, cada detalhe influencia diretamente na recuperação do paciente, e a infraestrutura deve ser adequada para minimizar riscos e maximizar a eficácia do tratamento.

De acordo com o presidente do Imas, Walmiro Charão Junior, o hospital segue com o compromisso de oferecer saúde de qualidade aos pacientes.

“Seguimos firmes no propósito de oferecer uma saúde de qualidade, com segurança e humanização. Cada investimento que realizamos, seja em tecnologia de ponta ou na capacitação das nossas equipes, reflete o jeito Imas de fazer saúde: unir inovação, cuidado e excelência no atendimento. Nosso foco está sempre em proporcionar as melhores condições para a recuperação dos pacientes e apoiar o trabalho das nossas equipes, garantindo um ambiente seguro, moderno e acolhedor”, completa.

Leia também:

1. Homem é preso após estuprar rapaz em banheiro de supermercado em Blumenau

2. VÍDEO – Incêndio atinge indústria de algodão em Botuverá

3. Tempo: descubra o que a previsão revela para Brusque nesta terça-feira

4. Menina de 4 anos morre após ser esfaqueada pela irmã, em Mafra

5. Saiba como foi o primeiro dia da Pronegócio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: