Prefeitura de Brusque inicia processo seletivo para cargos comissionados com salários de até R$ 18 mil

A Prefeitura de Brusque realiza o processo seletivo para contratação de cargos comissionados para nova gestão. Os salários chegam até a R$ 18 mil.

Estão abertos os cargos para diretoria e chefia de diversas área da prefeitura, além da Secretaria de Trânsito e Mobilidade. Confira os salários:

Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade: R$ 18.477,87 + R$ 680,00 de auxílio.

Diretoria (diversas áreas): R$ 8.862,69 + R$ 680,00 de auxílio.

Chefia (diversas áreas): R$ 5.539,77 + R$ 680,00 de auxílio.

Para participar, basta preencher o formulário disponibilizado pela prefeitura. As inscrições seguem até o dia 26 de janeiro.

“Ao todo, são dez cargos extremamente estratégicos para o governo. A nossa ideia com o processo seletivo é poder atrair os melhores quadros não só de Brusque, mas do estado e de todo o país, para fazer um governo ainda melhor, mais qualificado, com a certeza de bons nomes somando aos quadros já muito competentes que nós temos na Prefeitura”, diz o prefeito André Vechi.

Leia também:

1. Homem é preso após estuprar rapaz em banheiro de supermercado em Blumenau

2. VÍDEO – Incêndio atinge indústria de algodão em Botuverá

3. Tempo: descubra o que a previsão revela para Brusque nesta terça-feira

4. Menina de 4 anos morre após ser esfaqueada pela irmã, em Mafra

5. Saiba como foi o primeiro dia da Pronegócio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: