Mãe organiza rifa solidária para custear compra de equipamentos ortopédicos para filho com doença neuromuscular em Brusque

A mãe do pequeno Willyan Israel, Dandara dos Santos, organiza uma rifa solidária para a compra de equipamentos ortopédicos para auxiliar no movimento da criança. Willyan, de 3 anos, sofre de artrogripose, uma malformação das articulações de bebês que não se desenvolveram corretamente.

Dandara entrou em contato com o jornal O Município e contou sobre a doença do filho. Ela diz que Willyan não possui movimento nos braços e o pé direito sofre de malformação.

O pequeno realizou três cirurgias de correção, colocando dois pinos no membro. Porém, um tempo após o procedimento a ferida infeccionou, causando ainda mais dor ao menino.

A mãe conta que, pela situação, o filho teve que se adaptar e realiza diversas tarefas com o pé.

Hoje, Willyan precisa de órtese, um equipamento ortopédico que auxilia no movimento, para as mãos e o pé. Apenas o valor da órtese é R$ 3,5 mil, além do frete que, segundo a mãe, irá gerar um custo final de R$ 5,8 mil.

Rifa

Entre os prêmios da rifa estão equipamentos de cozinha, cesta básica e kits de higiene pessoal. O valor do número é R$ 20 pode ser adquirido pelo Pix 47997641554.

O sorteio ocorrerá no dia 22 de janeiro em uma live no Instagram (@babywillyan7). Os interessados em comprar a rifa devem entrar em contato com Dandara pelo WhatsApp 47 99764-1554.

Confira os prêmios:

Ventilador

Batedeira

Ferro de passar

Sanduicheira

Chaleira elétrica

Liquidificador

Design de sobrancelha

Design de unha, mão e pé

Cesta básica

Kit maquiagem

Perfume feminino

Corte de cabelo masculino

