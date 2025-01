Motociclista fica ferida após acidente com carro no Guarani, em Brusque

Uma motociclista, de 27 anos, ficou ferida após um acidente com um carro no bairro Guarani, em Brusque, na noite da segunda-feira, 13. A colisão frontal aconteceu por volta das 19h, na rua General Osório.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, a vítima estava deitada na via. Ela apresentava escoriações e dores na perna esquerda. Após o primeiro atendimento, ela foi levada ao Hospital Azambuja. A moto era uma Honda CG, com placas de Brusque.

O carro era um HB20, com placas de Guabiruba. O condutor não sofreu ferimentos e ficou no local até a chegada das autoridades.

Os bombeiros também informaram que havia óleo na pista. O procedimento de serragem foi realizado.

