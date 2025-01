Atleta brusquense conquista primeiro lugar em maratona de alto nível no Caminho da Fé

O brusquense Felipe Guilherme Ristow, educador físico do Centro de Performance e Saúde Grupo do Bay, conquistou o primeiro lugar na distância de 217 quilômetros na Brazil 135 Ultra Journey.

A ultramaratona, realizada entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2025, teve largada na cidade paulista de Águas de Prata.

Considerada uma das provas mais desafiadoras do Brasil, o trajeto ocorre 100% no conhecido Caminho da Fé, passando pelas cidades mineiras de Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do Mogi, Estiva, Paraisópolis e Luminosa, onde o percurso de 135 milhas foi finalizado.

Apesar de o percurso total da competição principal contar com 150 milhas (240 quilômetros) e encerrar em Paraisópolis, Felipe concluiu a modalidade das 135 milhas em 35 horas e 9 minutos, conquistando a primeira colocação nessa distância e encerrando sua participação em Luminosa.

Caminho da Fé

O Caminho da Fé é uma rota destinada a peregrinos e aventureiros que buscam desafios físicos e espirituais, atravessando belas paisagens naturais e cidades acolhedoras do interior de São Paulo e Minas Gerais. Inspirado no famoso Caminho de Santiago, na Espanha, no Brasil o percurso termina no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

A Brazil 135 Ultra Journey, promovida há 20 anos no país, atrai atletas de todo o território nacional e de diversos outros países, que enfrentam desafios impostos pelas altimetrias e pelos terrenos variados do trajeto.

Felipe, por exemplo, teve de superar um ganho altimétrico de 7.800 metros ao longo dos 217 quilômetros, exigindo enorme preparo físico para enfrentar as constantes subidas e descidas.

Jornada além do físico

O atleta brusquense descreve a experiência como um verdadeiro teste de resiliência. “Ao longo de cada quilômetro dessa jornada, as subidas pareciam intermináveis, o corpo gritava por descanso, e a mente lutava para se manter firme. A dificuldade do percurso testou meus limites de resistência, tanto física quanto mental”.

O sucesso de Felipe contou com o apoio essencial de sua equipe, formada pela esposa Vanessa e pelos amigos Ângela e Arthur Fischer.

Eles foram fundamentais na estratégia de alimentação e hidratação ao longo das 35 horas de prova, durante as quais Felipe correu praticamente sem descanso, fazendo apenas pequenas pausas estratégicas.

Mesmo à distância, os alunos do Grupo Corrida do Bay participaram enviando mensagens de incentivo e vibrações positivas ao educador físico, que se destacou ao desafiar seus próprios limites.

Desafio internacional e alto nível técnico

A Brazil 135 Ultra Journey é uma referência mundial entre as ultramaratonas, atraindo atletas de elite do Brasil e de outros países. A edição de 2025 contou com um percurso ampliado de 150 milhas, mas Felipe optou por competir na tradicional categoria de 135 milhas, consolidando-se como o primeiro ranqueado nessa distância.

O trajeto, que inclui altimetria acumulada e terrenos desafiadores, também é reconhecido como etapa classificatória para a Badwater Ultramarathon, uma das provas mais difíceis do mundo, realizada no Vale da Morte, nos Estados Unidos.

Altimetria desafiadora e natureza encantadora

Com milhares de metros de subidas acumuladas e temperaturas variáveis, o percurso exige mais do que preparo físico – é necessário ter força mental. Ainda assim, a paisagem natural foi uma fonte de inspiração para Felipe.

“Você olha ao redor e a paisagem faz tudo valer a pena. Montanhas imponentes, vales que parecem saídos de um quadro, o nascer e o pôr do sol emoldurando o céu. É como se a natureza estivesse ali, te desafiando e, ao mesmo tempo, te presenteando”, completa o atleta.

