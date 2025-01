Filipe Gouveia elogia estreia do Brusque, mas adverte Potiguar: “vai levar nas orelhas”

O técnico Filipe Gouveia estreou à frente do Brusque nesta quarta-feira, 15, com um empate sem gols diante do Marcílio Dias. E aprovou o desempenho de sua equipe no Gigantão das Avenidas, mas não sem lamentar a expulsão do volante Rodolfo Potiguar e afirmar que vai advertir o jogador.

Capitão da equipe, Rodolfo Potiguar teve uma das principais chances do jogo, acertando a trave aos seis do segundo tempo. Terminou expulso com cartões amarelos aos 43 e aos 44 minutos. Ambos foram aplicados pelo árbitro Braulio da Silva Machado por reclamação.

“Não pode acontecer. O Rodolfo não pode fazer aquilo com a experiência que ele tem. Vai levar nas orelhas, porque deixou o time com menos um jogador. E ele tem que ter cabeça fria nestes momentos, um jogador experiente, com muitos anos no Brusque, muitos anos no futebol. Não pode fazer o que fez”, afirma o treinador.

Boa estreia

A atuação do Brusque foi elogiada pelo português, que teve menos de uma semana de treinos. “Muito satisfeito com meu grupo de trabalho. Uma entrega fantástica. Atitude. Estamos a trabalhar há cerca de 15 dias, mas comigo, há quatro dias, fiz quatro treinos. Parabéns a este grupo de trabalho pela entrega, pela atitude, pelo que mostraram dentro de campo. Já há um entrosamento muito bom. E atrevo-me a dizer que as melhores oportunidades foram do Brusque.”

“Mandamos duas bolas ao ferro, o adversário teve a oportunidade, mas não conseguiu sequer acertar a baliza. Portanto, a haver um vencedor, era a equipe do Brusque.”

O treinador também elogiou a comissão técnica e já destacou o uso de duas jogadas ensaiadas em bolas paradas. Também reconhece a necessidade de evolução.

“Logicamente que o treino é que leva à perfeição. Vamos melhorar muito. Temos que melhorar muito na transição ofensiva, temos que melhorar muito no passe atrasado: a equipe está ficando muito, me desculpe o termo, com a bunda aqui atrás. Não gosto que a linha ofensiva fique com a bunda perto do goleiro. Temos que subir mais rápido, mas isto leva seu tempo.”

Clima

Estreando em meio à rivalidade entre Brusque e Marcílio Dias, o treinador gostou do clima no Gigantão das Avenidas e da presença das duas torcidas. O público total registrado foi de 4.571 torcedores.

“Vir numa quarta-feira, jogo à noite, se deslocar aqui, e ter esta torcida apoiando os 90 minutos. Meu muito obrigado a eles. (…) É um dérbi, estávamos cientes disso. Uma massa humana do Marcílio em peso, é bonito de ver. Um jogo bonito de ver, com duas torcidas, cada uma a puxar pelo seu time.”

Elenco curto

Quanto às substituições, Gouveia destacou que Biel está treinando com a equipe há apenas três dias e que seu substituto, Robinho, voltou de lesão recente. Pollero foi reserva porque sua reapresentação foi apenas no início de janeiro, sem a forma física ideal. O uruguaio treinou cinco dias sob o comando do novo técnico.

Com um elenco bastante curto, o técnico quadricolor aguarda reforços na sequência do Campeonato Catarinense. “Temos trabalhado sobre isto. Temos visto jogadores, temos visto o que podemos trazer de melhor para acrescentar. Quem vem, tem que acrescentar. Hoje entrou o Neto, miúdo da base. Temos outros miúdos também com qualidade. Temos a trabalhar também sobre isso. (…) Precisamos rapidamente de quatro ou cinco jogadores, urgentemente.”

Próximo jogo

O Brusque volta a campo às 16h30 deste sábado, 18, contra o Avaí, no estádio Augusto Bauer. A partida terá portões fechados, como punição ao quadricolor pela briga entre torcidas ocorrida na semifinal do Catarinense de 2024, contra o Avaí, na Arena Joinville.

