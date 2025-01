Brusque e Marcílio Dias empatam em boa estreia no Catarinense

O Brusque empatou com o Marcílio Dias em 0 a 0 na noite desta quarta-feira, 15, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. A partida foi bastante equilibrada e as melhores chances foram do quadricolor, que atingiu a trave duas vezes no segundo tempo, antes da expulsão de Rodolfo Potiguar. A equipe brusquense chega a oito jogos sem derrota diante de seu rival.

Pouca bola

A primeira etapa teve poucos bons momentos, com as equipes tendo seus primeiros minutos a valer na temporada. A partir dos 25 minutos, o confronto começou a ficar mais faltoso e com chegadas mais fortes.

O Marcílio Dias começou com mais posse de bola, mas não conseguiu nenhuma finalização mais clara, mais limpa. Chegava com alguma força pela esquerda, com Geovany, e tentou cruzamentos sem sucesso.

Do outro lado, o Brusque começou com uma marcação mais alta, e foi atacando aos poucos. Os passes errados impediam os contra-ataques. As tentativas de fora da área de Diego Mathias e Rodolfo Potiguar não encontravam o alvo.

Algum perigo

Aos 26 minutos, o Brusque errou a saída de bola. Modesto dominou na entrada da área e tentou avançar, mas a defesa quadricolor se recompôs. O chute do atacante foi travado e a bola saiu em escanteio.

Coube a Robson Luiz, formado na base do Brusque, ter a principal finalização do primeiro tempo. Aos 34 minutos, ele conseguiu espaço na intermediária e arriscou. A bola quicou antes de chegar ao goleiro Erivelton, que fez boa defesa. O rebote ficou com os donos da casa.

Aos 39, Diego Mathias soltou o foguete de fora da área e Erivelton voou para conferir. A bola passou com perigo por cima do gol e saiu em tiro de meta.

Reinício agitado

O Marcílio Dias começou o segundo tempo com muita força, já com um chute de Bonassa travado após um passe sem entendimento entre Ianson e Rodolfo Potiguar. Aos três minutos, Levi dominou a sobra do escanteio e soltou o pé. A bola passou com perigo, perto do ângulo à esquerda de Matheus Nogueira.

A resposta brusquense foi dada aos seis minutos. Rodolfo Potiguar recebeu bela bola de Mateus Pivô e, dentro da área, mandou uma bomba na trave. Foi, com folga, a melhor chance até então.

Aos sete, em cobrança de escanteio, o Brusque reclamou de falta sobre Jhan Torres, mas a bola sobrou na meia-lua com Geovany, que bateu de primeira. A bola passou à direita de Matheus Nogueira.

Marreco em cima

O Brusque teve um gol bem anulado aos 19 minutos do segundo tempo. Diego Mathias recebeu de Rodolfo Potiguar e avançou até a área. Quando chutou, a bola bateu em Robson Luiz, em posição irregular. Ela sobrou para Robinho, que finalizou para o gol, mas não valia mais nada.

Aos 22, o Marcílio Dias fez boa jogada, que terminou com chute de fora da área de Geovany, por cima do gol.

Aos 26, o quadricolor teve outra bola na trave. Diego Mathias alçou na área e Ianson cabeceou bem. Erivelton fez grande defesa e a bola bateu na trave. Um minuto e meio depois, Diego Mathias, em posição irregular, driblou Erivelton e chutou. Felipe Santos bloqueou, mas o lance não valia mais nada.

Cansando

As duas equipes foram diminuindo o ritmo e a qualidade de seus ataques. O Marcílio Dias voltou a atacar mais na parte final do jogo, mas ainda sem ameaça real a Matheus Nogueira. O estádio esteve sob forte chuva a partir dos 35 minutos.

A partir dos 40 minutos, Rodolfo Potiguar demonstrou desequilíbrio. Levou um cartão amarelo por reclamação após falta de Mateus Pivô. No lance seguinte, em que foi marcada falta sobre Matheus Nogueira na área, o volante e capitão do time foi encarar Braulio da Silva Machado com mais reclamações e foi expulso.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo às 16h30 deste sábado, 18, contra o Avaí, no estádio Augusto Bauer. A partida terá portões fechados, como punição ao quadricolor pela briga entre torcidas ocorrida na semifinal do Catarinense de 2024, contra o Avaí, na Arena Joinville.

Rodolfo Potiguar está suspenso da partida.

Marcílio Dias 0×0 Brusque

Campeonato Catarinense

1ª rodada

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Público total: 4.571

Marcílio Dias: Erivelton; Victor Guilherme, Silvio, Lucas Costa, Marquinhos Pedroso (Felipe Santos); Felipe Manoel (Felipe Baiano), Bonassa (Denner); Levi, Brendon (Juninho Tardelli), Geovany; Modesto (Poffo).

Técnico: Eduardo Souza

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Éverton Alemão, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho (Serrato), Biel (Robinho); Diego Mathias (Neto), Paulinho Moccelin; Robson Luiz (Pollero).

Técnico: Filipe Gouveia

Cartão amarelo: Marquinhos Pedroso; Biel, Diego Mathias, Mateus Pivô, Robinho, Rodolfo Potiguar (2), Neto.

Cartão vermelho: Rodolfo Potiguar

Trio de arbitragem: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

Quarto árbitro: Adriano Roberto de Souza

