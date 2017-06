A Múmia estreia nos cinemas de Brusque

Na Mesopotâmia, séculos atrás, Ahmanet (Sofia Boutella) tem seus planos interrompidos justamente quando está prestes a invocar Set, o deus da morte, de forma que juntos possam governar o mundo. Mumificada, ela é aprisionada dentro de uma tumba. Nos dias atuais, o local é descoberto por acidente por Nick Morton (Tom Cruise) e Chris Vail (Jake Johnson), saqueadores de artefatos antigos que estavam na região em busca de raridades.

Ao lado da pesquisadora Jenny Halsey (Annabelle Wallis), eles investigam a tumba recém-descoberta e, acidentalmente, despertam Ahmanet. Ela logo elege Nick como seu escolhido e, a partir de então, busca a adaga de Set para que possa invocá-lo no corpo do saqueador.

Tom Cruise foi considerado para protagonizar A Múmia (1999), mas o papel acabou sendo dado a Brendan Fraser.

A princesa Ahmanet, personagem de Sofia Boutella, tem o nome parecido com Amunet, uma deusa egípcia.

A frase “Bem-vindo a um novo mundo de deuses e monstros” é uma referência ao filme A Noiva de Frankenstein (1935), que também foi produzido pela Universal Studios.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do Shopping em 3D com sessão dublada às 15h30 e legendada às 18h30 e 21h15. O filme também pode ser visto com sessões em 3D e dubladas no Cine Gracher Havan às 15h30, 18h20 e 21h15.

