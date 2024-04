A Primeira Vitória

O Brusque passou por muitas dificuldades, mas venceu o Mirassol em sua estreia na Série B. Não foi apenas uma vitória. Foi um triunfo contra um excelente time, que com certeza vai terminar o campeonato entre os nove primeiros. Um jogo desse dá, de certa forma, a certeza de que o time quadricolor, no atual momento, é competitivo contra qualquer time do Brasileirão.

Luizinho Lopes teve um jogo onde usou os novos contratados e pode começar a desenhar, se quiser, um novo time ou um novo modelo de jogo, como ele gosta de citar, para a Série B. Tem Matheus Pivô, Osman, Anderson Rosa que fez até gol… Novas opções que podem dar um novo aspecto para o meio-campo do time. Pela frente há uma semana dura, com os jogos contra Coritiba, no domingo, Atlético-GO na quarta e Goiás na semana que vem, onde esse ti me será mais uma vez colocado a prova. Mas a vitória sobre o Mirassol eleva o respeito que os outros times terão que ter. E isso é bom.

Claro que o jogo em Itajaí não foi perfeito. No fim, venceu quem foi mais efetivo contra quem teve muito mais posse de bola e se atirou pra frente. Achei uma estreia bem animadora. Que continue assim no domingo, no jogo contra o forte Coritiba.

Estádio

A diretoria do Carlos Renaux ficou de enviar para a Prefeitura de Brusque um cronograma das obras do estádio Augusto Bauer, a fim de se ter, de forma concreta, um prazo para a conclusão da obra, que hoje não existe. Já tem diretor do Brusque achando que a obra não sai esse ano e que o time terá que disputar toda a Série B em Itajaí. De fato, não se vê a coisa andando com a rapidez que o momento merece. A Prefeitura quer receber uma boa resposta, e se não tiver, cogita até rescindir o convênio assinado com o Vovô e buscar receber de volta o que eventualmente vier a ser pago.

Nova casa

O Brusque já tem o projeto do novo estádio para 10 mil torcedores, que deve ser divulgado em breve. Eu já assisti o vídeo e posso assegurar que está muito bonito. O plano da diretoria quadricolor é buscar junto à LIBRA o aporte para iniciar as obras e buscar junto ao empresariado a venda dos “naming rights” e outras iniciativas para concluir a obra. Enquanto isso, as obras do novo Centro de Treinamento começam logo, com a secretaria municipal de Obras trabalhando em parceria para a limpeza da área, que fica exatamente ao lado do local guardado para o estádio.

