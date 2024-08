A reação do Brusque precisa vir já

O Brusque enfrenta um Coritiba pressionado neste domingo, na Ressacada. O time paranaense, que aparecia como favorito ao acesso lá no início da temporada, hoje está mais perto do Z4 do que do G4. Em um cenário bem realista, hoje é um time que o quadricolor tem total condição de vencer. O problema, mais uma vez, é fazer gol.

O vice-presidente Carlos Beuting me afirmou, no evento que a Unifebe assinou contrato de patrocínio com o Brusque, que o time trará mais 3 jogadores para a frente, sendo dois atacantes e um nome para o meio-campo, além dos já chegados Ocampo e Pollero. Ainda veio um volante (Lorran) e também chegará mais um zagueiro, para suprir a vaga deixada com a saída de Mateus Salustiano, hoje no Guarani.

Eu chego toda semana aqui nessa coluna esperançoso que uma reação apareça. Os outros times vão pontuando, a distância começa a aumentar, e o Brusque vai patinando nos gols perdidos, como foi contra o América, ou em atuações abaixo da crítica, como no último jogo contra o Mirassol, onde o time foi literalmente uma presa fácil.

Ainda não sabemos se os uruguaios poderão jogar em Floripa, por causa de problemas burocráticos, e nem também se o treinador tem a ideia de coloca-los em jogo. A verdade é que o tempo está passando. Não vai adianta reagir faltando 10 rodadas para o final, qu ando a vaca já tiver ido pro brejo. Mais uma vez, a vitória sobre o Coxa é obrigação.

Feminino

A cidade de Brusque terá representante no Campeonato Catarinense de Futebol Feminino , que começa no próximo dia primeiro de setembro. O Clube Esportivo Paysandu volta a ter um time participando de uma competição oficial da FCF depois de décadas. O time estreia no campeonato jogando em casa, no Estádio Cônsul Carlos Renaux, contra o Criciúma.

Contas

A diretoria do Brusque FC convidou a imprensa para uma coletiva na manhã de hoje para passar um balanço das contas do clube até aqui, e falar de outros assuntos, como a interminável reforma do Estádio Augusto Bauer. Aliás, precisamos saber de uma vez por todas quando que a obra termina. Não dá pra ficar empurrando de jogo em jogo sem haver um prazo definitivo de conclusão.