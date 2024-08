Usina de asfalto de Brusque volta a operar em modo de testes

Após um período de inatividade por causa de uma manutenção preventiva, que não era feita há sete anos, a usina de asfalto da Secretaria de Obras de Brusque voltou a funcionar nesta quinta-feira, 15. Ela está operando em modo de testes.

Segundo a prefeitura, a etapa de testes é importante para que a integridade de todo o maquinário seja averiguada para que o equipamento comece a trabalhar com toda sua capacidade sem futuras interrupções.

Quando em pleno funcionamento, a usina é capaz de fabricar cerca de 70 toneladas de asfalto por dia. Somente neste ano, foram fabricadas mais de 11.500 toneladas de asfalto. Eles foram utilizados no Programa de Pavimentação Comunitária, Operação Tapa Buraco e diversos recapeamentos pela cidade.

Menos custos

Além do asfalto ser 50% mais barato que no mercado tradicional, não há gastos extras com frete. Além disso, o material fica pronto na usina nas primeiras horas da manhã, já podendo ser levado ainda cedo às vias onde será utilizado. Quando comprado fora, o asfalto só é entregue entre 9h e 10h, atrasando o início dos trabalhos.

Com a usina funcionando plenamente, a ideia da Secretaria de Obras é colocar diversas equipes nas ruas para uma força-tarefa.

“Normalizando o funcionamento, a nossa programação a partir de hoje, é voltar novamente com a equipe de Tapa Buraco diariamente na estrada, garantindo de novo a trafegabilidade, e algumas outras intervenções, como o consertos de tubulação e algumas ligações de fossa”, explica o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Deixando claro que a gente já está em andamento com ruas da Parceria Comunitária. Nosso próximo passo é dar sequência nessa questão”, concluiu.

A pasta informou ainda que será iniciada, em breve, a pavimentação da parte inicial da Serra do Moura, no Santa Luzia, uma requisição de muitos anos da comunidade local.

Leia também:

1. Expectativa para criação de nova comarca em Guabiruba é pessimista

2. Confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Fila de espera para consultas oftalmológicas é zerada em Brusque

4. Mega-Sena 2762: confira os números sorteados nesta quinta-feira

5. Vaga de emprego: jornal O Município contrata motoboy



Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: