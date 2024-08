A semana avança para esta sexta-feira, 16, trazendo mudanças no comportamento dos termômetros em Brusque e no Vale do Itajaí, com o fim do frio intenso e o início do aquecimento, alinhando-se à segunda quinzena de agosto.

As condições do tempo, previstas a médio prazo, indicam a manutenção de um clima favorável às atividades externas, abrangendo o período até a quinta-feira, 22.

Para falar sobre o tema, buscamos, então, o respaldo técnico do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo com informações detalhadas.

Acompanhe a nota emitida pelo profissional logo após a foto exposta a seguir.

Frio se despede

*Boletim: Climaterra >>

Vamos começar este boletim analisando, então, as condições climáticas previstas para Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí para esta sexta-feira.

O destaque do tempo é a transição térmica, sob os termômetros sinalizando o fim do frio intenso, que tem impactado a região.

A partir da tarde, espera-se um aquecimento, com temperaturas que podem ultrapassar os 27°C em muitas cidades.

Para quem planeja atividades externas, as condições serão amplamente favoráveis, sem indicações de chuva e diante do sol aparecendo entre poucas nuvens.

Do frio ao calor

Analisando uma perspectiva mais ampla, os modelos de previsão indicam que esse padrão de aquecimento se estenderá pelo fim de semana e início da nova quinzena de agosto.

Até domingo, as temperaturas podem atingir picos diários acima de 26°C a 27°C, proporcionando assim, um relativo abafamento a considerar a época do ano.

É possível que, à medida que avançarmos para o decorrer da segunda metade do mês, os termômetros possam até alcançar os 30°C.

Em relação às expectativas para a próxima semana, até o dia 22 de agosto, a previsão indica ausência de chuva em Brusque e região, com aquecimento dos termômetros nas tardes, variando entre 26°C e 30°C.

Monitoramento constante

Estas informações são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a mudanças conforme novos dados se tornam disponíveis.

Continuaremos monitorando a situação e mantendo você informado.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh traz para você mais uma pauta interessante e cativante, graças ao apoio dos parceiros comerciais exibidos nos banners abaixo.

Clique neles e então descubra os produtos e serviços oferecidos. Nossa gratidão aos apoiadores que que acreditam neste trabalho.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Embarque então nesta viagem às cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos

2. Guabiruba: saiba quem é a mulher que então irá completar 101 anos em 2024

O frio na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar que não houve ocorrências de chuva durante o período da meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a então apreciar as deslumbrantes paisagens compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK