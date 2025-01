Abel Moda enfrenta Minas Vôlei nesta terça-feira pela Superliga; saiba como adquirir ingressos

Nesta terça-feira, 7, a equipe brusquense Abel Moda Vôlei entra em quadra para enfrentar o Minas Vôlei às 19h30, na Arena Brusque. As brusquenses vão para o confronto em busca da primeira vitória na Superliga. A equipe minera está entre as mais tradicionais do vôlei brasileiro.

Os ingressos para acompanhar a partida podem ser adquiridos através do site da One Ticket a partir de R$ 33.

O técnico Maurício Thomas comentou sobre a vontade de conquistar a primeira vitória na competição. Para ele, apesar das dificuldades e da qualidade do adversário, é possível sonhar com a vitória. “Nossas atletas estão treinando muito e a vontade de vencer é gigante. Independente do resultado, já somos vitoriosos por estarmos na elite do vôlei brasileiro”, declarou Thomas.

O Minas Vôlei, com 15 títulos nacionais e sete títulos do Campeonato Sul-Americano de Clubes, é um dos times mais tradicionais do campeonato. A equipe mineira foi o segundo melhor time do mundo em 1992 e 2018, e participou de todas as edições da Superliga.

“Estamos participando pela segunda vez e ainda temos muito a aprender. O que podemos prometer nesse jogo é que será uma bela partida, com atletas cheias de garra e dispostas a vencer. Por isso, convido nossa torcida a lotar a Arena. Essa energia é muito importante para quem está em quadra”, enfatiza Thomas.

