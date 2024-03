Abel Moda Vôlei joga última rodada da Superliga B neste sábado, na Arena

A Abel Moda Vôlei enfrenta o Mackenzie-MG às 19h deste sábado, 16, na Arena Brusque, pela 11ª e última rodada da primeira fase da Superliga B. Já classificado às semifinais, o time brusquense é o terceiro colocado da competição e tenta vencer o líder para enfrentar o Recife ou o Curitiba na decisão pelo acesso à elite. Ingressos antecipados estão disponíveis online, a R$ 20 mais taxa de serviço, com direito à meia-entrada.

Com sete vitórias em dez jogos, a Abel Moda interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas. Nesta terça-feira, 12, venceu o Tijuca por 3 a 1 no Rio de Janeiro e garantiu a classificação.

O Mackenzie-MG é líder isolado com 30 pontos e vitórias em todas as suas 10 partidas. Perdeu apenas durante todo o campeonato até aqui, diante da AGEE São Carlos-SP e do Curitiba. Seu jogo mais recente terminou com vitória por 3 sets a 0 sobre a Ascade-DF, em casa. As parciais foram de 25-15, 25-17 e 25-15.

