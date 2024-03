A Abel Moda Vôlei venceu o Mackenzie-MG por 3 sets a 0 na noite deste sábado, 16, na Arena Brusque, pela 11ª e última rodada da Superliga B. As parciais foram de 29-27, 25-16 e 25-15. Com o resultado, a equipe chegou a 25 pontos e terminou no terceiro lugar.

O Mackenzie só havia perdido dois sets no campeonato até então, e vinha com 10 vitórias consecutivas. Uma das jogadoras da equipe é a ponteira Sassá, que fez história na equipe com os três títulos obtidos em 2021 e o acesso à Superliga A em 2022. Ela recebeu homenagens da Abel Moda Vôlei.

Nas semifinais, com datas e horários a serem definidos, a Abel Moda enfrenta o Recife. Na primeira fase, o time pernambucano levou a melhor, com 3 sets a 0 (parciais de 21-25, 18-25 e 19-25). Quem vencer a melhor de três nas semifinais garante o acesso à Superliga 2024-25.

