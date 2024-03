VÍDEO – Homem fica ferido após danificar carro em estacionamento no Centro de Brusque

Um homem danificou um carro na tarde desta segunda-feira, 18, no estacionamento da Havan, no Centro de Brusque. Diversas viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência nesta tarde. Informações preliminares da PM são de que o homem teria se automutilado com uma chave de fenda.

De acordo com as informações obtidas pela reportagem no local, o homem quebrou o próprio carro e jogou objetos para fora do veículo.

Segundo as testemunhas, o homem também teria ameaçado outras pessoas próximas do local.

O homem está em atendimento médico. Ainda não é possível dizer o estado de saúde.

