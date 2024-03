A Abel Moda Vôlei garantiu vaga nas semifinais da Superliga B ao vencer o Tijuca por 3 sets a 1 na noite desta terça-feira, 12, no ginásio Álvaro Vieira Lima, Rio de Janeiro (RJ). As parciais foram de 25-23, 25-22, 24-26 e 25-19.

Com o resultado, a equipe se classifica com um jogo de antecedência. Para definir o adversário da semifinal, ainda enfrenta o Mackenzie-MG na Arena Brusque, às 19h deste sábado, 16, pela 11ª e última rodada da primeira fase. Ingressos antecipados estão à venda.

“Jogo muito difícil. Torcida toda do Tijuca empurrando eles. Fomos muito valentes, as meninas estão todas de parabéns. A comissão técnica não mediu esforços. Trabalhamos muito, muito mesmo para conseguir este resultado. Estar entre os quatro melhores da Superliga B era um dos objetivos do projeto”, comenta o técnico Maurício Thomas.

Para conquistar um novo acesso à Superliga A, a Abel Moda precisa vencer a semifinal, disputada em melhor de três. Mackenzie-MG, Curitiba e Recife são os possíveis adversários.

“Sabemos que a missão é muito difícil, mas estas meninas estão de parabéns, ela se entregaram, jogaram muito bem, com muita garra, levando o nome da cidade mais uma vez entre os melhores do país. (…) Me sinto muito orgulhoso de ver o time chegando muito forte neste momento” completa Thomas.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: