Internação involuntária: devido a alta demanda, prefeitura irá contratar dez leitos de saúde mental em Brusque

Após o prefeito de Brusque André Vechi assinar o decreto que regulamenta a internação involuntária de pessoas em situação de vulnerabilidade, a prefeitura informou que não há leitos de saúde mental suficientes para essas pessoas e, por isso, irá contratar mais dez.

A coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Inajá Araújo, detalhou que o município conta, atualmente, com quatro leitos de saúde mental no Hospital Azambuja para atender a toda demanda de transtornos mentais, incluindo a demanda de álcool e outras drogas de Brusque e de cidades vizinhas.

“Estamos cientes que essa quantidade é pouca e que, nesse momento, nem o estado, nem a união apresentam possibilidades imediatas para atendermos a essa demanda, que só cresce. Diante disso, a gestão atual realizou a construção do decreto que possibilita a contratação de mais dez leitos para atender a demanda, e assim, auxiliar também o atendimento do hospital para os demais transtornos”, explicou Inajá.

