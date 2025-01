Abel Moda Vôlei vence segundo set, mas perde jogo para o Mackenzie-MG em casa

A Abel Moda Vôlei perdeu por 3 sets a 1 para o Batavo Mackenzie-MG na noite desta quinta-feira, 23, pela 14ª rodada da Superliga. Os placares foram de 20-25, 25-21, 17-25 e 17-25. O jogo teve o terceiro set vencido pelo time brusquense na competição, mas as visitantes se impuseram nas últimas parciais.

A partida iniciou com atraso de 28 minutos porque não havia ambulância disponível na Arena Brusque. Um veículo viria de Gaspar, mas quebrou, e outro precisou ser enviado ao ginásio. Houve também uma falha uma falha na marcação da quadra, que foi solucionada ainda durante a espera pela ambulância.

A equipe de Brusque volta à quadra na segunda-feira, 27, às 18h, visitando o Sesi Vôlei Bauru. A partida tem transmissão do SporTV 2.

Mackenzie na frente

Após um início muito equilibrado, que teve a Abel à frente no placar em alguns momentos, o Mackenzie passou a disparar. Maurício Thomas pediu tempo perdendo por 9-13, mas o time brusquense só voltou a pontuar em belo ataque de Júlia na diagonal: 10-16. Um excelente bloqueio de Natasha e um ataque de Vitória Parise diminuíram a desvantagem para 12-16.

O técnico Gabriel Leite, do Mackenzie, pediu tempo após ponto de bloqueio de Glaucia para a Abel: 18-21. Após dois pontos do time mineiro, foi a Abel quem pediu tempo.

A Abel Moda Vôlei ainda conseguiu evitar o fechamento do set duas vezes, incluindo um novo bloqueio de Natasha. Contudo, Kimberlly explorou o bloqueio brusquense e pôs números finais à primeira parte do jogo: 20-25.

Abel empata

Abel Moda e Mackenzie fizeram ótimos ralis no segundo set. O time mineiro mantinha a vantagem, mas as anfitriãs lutavam e se mantinham próximas, até conseguirem uma virada em 18-19.

O 38º ponto do jogo foi alvo de polêmica. Primeiro, o Mackenzie pediu desafio e ganhou o ponto, porque a bola atacada caiu dentro da quadra. A Abel Moda pediu desafio por possível invasão na linha dos três no ataque de Kimberlly. As imagens do desafio eram imprecisas.

As da imagem do SporTV deram a impressão de que não houve invasão, mas não são usadas. O árbitro de rede explicou às equipes que não havia como revisar o lance e foi mantido o ponto para o Mackenzie. O técnico Maurício Thomas levou cartão amarelo por reclamação e pediu tempo, com o placar em 19-19.

A torcida foi à loucura com ótimos pontos de Manu e Glaucia: 21-19 para a Abel. Foi a vez de Gabriel Leite pedir tempo. Mas Glaucia e Natasha mantiveram a Abel na frente, e Anna Sampaio acertou o bloqueio para anotar 24-20.

E coube a Anna Sampaio atacar para fechar o set: 25-21. O terceiro set vencido pela equipe no jogo. Os outros dois haviam sido ganhos na derrota por 3 a 2 para o Barueri fora de casa, em 6 de dezembro.

Maior diferença

O Mackenzie largou o terceiro set mantendo vantagens seguras no placar. A Abel Moda Vôlei conseguia até reações que diminuíssem a diferença para três pontos, mas sem ir adiante. O erro de saque de Natasha fechou o set em 17-25.

Fim de jogo

A Abel Moda iniciou o segundo set com muita garra, vencendo um belo rali de 23 segundos após bloqueio de Natasha. A disputa dos pontos era acirrada, mas o Mackenzie prevalecia e abria vantagem. Maurício Thomas pediu tempo com o placar em 7-12, e novamente em 11-18. Com a reação brusquense tendo início, Gabriel Leite parou o jogo com o time mineiro vencendo por cinco pontos: 20-15.

O Mackenzie fechou o jogo num momento em que a defesa brusquense voltava a ceder, e em que as anfitriãs pareciam mais desgastadas fisicamente. Bloqueio duplo sobre ataque de Malu definiu o set: 17-25.

