Filipe Gouveia reivindica culpa pela derrota do Brusque e cobra união do time

O técnico Filipe Gouveia cobrou mais união do Brusque após a derrota por 2 a 1 diante da Chapecoense na noite desta quarta-feira, 22, no Augusto Bauer.

Assumindo responsabilidade pela derrota, o treinador afirma que faltou ânimo e apoio especialmente no momento do primeiro gol da Chape, quando Matheus Nogueira falha o domínio e comete erro grotesco para Mário Sérgio abrir o placar. Ainda assim, o treinador avalia que seu time fez um bom jogo e afirma que o quadricolor vai crescer no Campeonato Catarinense.

“Eu disse a eles ao intervalo que ainda não somos um grupo. Ainda não somos um grupo. Por quê? Porque aquela união que eles demonstram às vezes no vestiário, antes de entrar no jogo, depois chegam lá dentro e esquecem algumas coisas que dizem no vestiário. Porque se nós fôssemos um grupo unido, quando ocorreu o primeiro gol, haveria logo dois ou três jogadores correndo buscar a bola para colocá-la no centro do campo. E isto não aconteceu”, explica Gouveia.

“O grupo vai ser forte quando eles perceberem que temos que dar o grito no vestiário, mas temos que chegar lá dentro e levantar o colega quando ele falha. Isto é que é o mais importante para mim. Porque temos que estar todos juntos. Porque todos falham. Eu também já estive lá dentro e também falhei.”

O treinador não foca nas falhas individuais de Matheus Nogueira e reivindica culpa pela derrota. Também destaca melhorias em relação ao jogo contra o Avaí, como uma saída de bola mais rápida tendo apenas uma sessão de treino entre os jogos. O primeiro gol da Chapecoense, contudo, exigia uma reação e uma força que não foram vistos.

“Tenho certeza que fizemos um bom jogo. Entramos bem no jogo, a Chape defendendo, procurando só fechar as linhas de passe. Nós sabemos que, enquanto eles tivessem força, iriam fazer um jogo parecido com aquele que fizeram no ano passado, quando ganharam aqui de 1 a 0 no último minuto. Foi o que fizeram, passar tempo. Depois, aconteceu o primeiro gol.”

“A partir daí, nós ficamos também um pouco mais nervosos. (…) Deveríamos ter sido mais fortes após o primeiro gol”, completa.

“Vamos ficar mais fortes”

Filipe Gouveia cita sua chegada recente e a pouca quantidade de treinos para pedir paciência à torcida. O técnico praticamente garante que o Brusque vai melhorar no Catarinense, com vitórias e boas atuações.

“O Pira tem três treinos, o Gabriel [Honório] tem sete… Eu tenho oito… E assim sucessivamente. Mas isto não é desculpa. Isto é para pedir um pouco de tranquilidade aos torcedores. Porque a gente vai trabalhar. Vamos ficar mais fortes. Fomos um bom time hoje. Pesa ter acontecido aquelas duas situações que aconteceram [falhas que geraram gols da Chapecoense].”

“Uma palavra aos torcedores, nós vamos crescer muito na competição e eles vão ver que o que estou dizendo vai acontecer. Não ganhamos, é verdade. Temos que aprender com os erros que cometemos, mas vamos ficar mais fortes, e no próximo jogo tentar ratificar e ganhar, oferecer os três pontos à nossa torcida. Porque mereceram, nos apoiaram, foram fantásticos. E nós vamos responder com boas vitórias e bons jogos, com certeza absoluta.”

Arbitragem

Filipe Gouveia foi perguntado sobre se houve pênalti num lance de Diego Mathias, aos cinco minutos do primeiro tempo. O treinador não comentou a arbitragem, apenas afirmou que teve a impressão de ter sido pênalti.

A crítica teve outra direção: ao fato de o Campeonato Catarinense permitir que haja arbitragem de vídeo mediante pagamento dos clubes. Isto faz com que partidas de times em melhor condição financeira tenha o uso do VAR, enquanto outras ficam sem o recurso.

“O que acho que não faz sentido, e que me desculpem as pessoas que comandam o futebol no Brasil, é: jogo do Avaí vai ter VAR. E nós não temos. Mas por quê? Somos o time pobre do Catarinense? Nós, e os outros jogos… Isto não existe. Nunca vi nada assim no futebol. Um tem VAR, os outros não têm. Não entendo, não consigo entender.”

“Acho que tenho que ver meus erros, os erros que meus jogadores fizeram, e melhorar. Os outros aproveitaram, o árbitro certamente está com a consciência tranquila, tentou fazer seu melhor”, finaliza.

