Abertura oficial da Fenajeep reúne autoridades municipais e estaduais

As portas do Salão Off-Road, uma das diversas atrações da 24ª Festa Nacional do Jeep (Fenajeep), foram abertas, simbolizando o início de uma nova edição do mais prestigiado evento do segmento na América Latina. Autoridades municipais e estaduais se fizeram presentes na cerimônia de abertura do espaço que comercializará peças, acessórios e lembranças relacionadas aos jipes.

A partir de hoje até o próximo domingo, Brusque é a capital nacional dos off-road em um evento que traz, principalmente, os maiores competidores em modalidades radicais e repletas de adrenalina para os apaixonados por velocidade. O giro da economia local, bem como a tradição já formada da Fenajeep foram os principais assuntos nos discursos da cerimônia, feitos logo antes da abertura das portas.

“É necessário coragem”

Presente na cerimônia de abertura, o Secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, Leonel Pavan, afirmou que realizar um evento deste porte na atual situação econômica do Brasil requer ousadia. “Temos que cumprimentar a diretoria do Brusque Jeep Clube, porque é necessário coragem . O país passa por uma crise. Mas Brusque tem essa marca, essa história desde 1991, e é um evento que reúne pessoas do país todo e até de nações vizinhas”, completa.

Pavan também fez parte de maneira ativa da história da competição. Na primeira edição, em 1991, o agora Secretário de Turismo, Cultura e Esportes participou pilotando um jipe. Além disso, enquanto Senador da República, auxiliou para trazer uma nova bandeira do Brasil para realizar o tradicional hasteamento após o desgaste da bandeira anterior.

O presidente do Brusque Jeep Clube, Vilmar Walendowsky, o Negão, aproveitou para relembrar o início da Fenajeep, quando, ao buscar apoio para realizar a primeira edição, foi desacreditado. “Chamaram a gente de doido. Diziam ‘como pode ser a Festa Nacional do Jeep, se vai ser a primeira?’. Mas com muita determinação e apoio dos nossos integrantes, chegamos agora à 24ª edição”, completa.

Em sua fala, o prefeito de Brusque, Jonas Paegle, lembrou a história do veículo mais celebrado no evento. “É importante que Brusque esteja celebrando o jipe, criado durante a Segunda Guerra Mundial e com grande força motriz. Para a nossa cidade, a Fenajeep, que começou pequena e hoje é o maior evento da América Latina, é motivo de alegria”, afirma.

Doação para o Hospital Azambuja

Parte da renda arrecadada pela Fenajeep em 2016 serviu de contribuição para uma valorosa ação social. A diretoria do Brusque Jeep Club adquiriu um cardioversor, equipamento importante utilizado em paradas cardíacas e outras doenças do coração, e doou ao Hospital Azambuja.

Fenajeep – Programação 2017

Quinta-feira, 15 de junho

8h: Abertura da bilheteria e do estacionamento

Confirmação das inscrições e retirada dos kits dos competidores

10h: Abertura do Salão Off-Road

14h30: Início da Gaiola Cross

20h30 Encerramento da Gaiola Cross

21h: Encerramento do Salão Off-Road

Sexta-feira, 16 de junho

8h: Abertura das bilheterias

Confirmação das inscrições e retirada dos kits dos competidores

10h: Largada da Gaiola Cross

10h: Abertura do Salão Off-Road

10h: Desafio Fenajeep

21h: Encerramento da Gaiola Cross

21h: Encerramento do Salão Off-Road

Sábado, 17 de junho

7h30: Abertura das bilheterias

Confirmação das inscrições e retirada dos kits dos competidores

8h30: Saída do Passeio Radical (estacionamento ao lado do Pavilhão)

9h: Saída Passeio Expedition (estacionamento ao lado do Pavilhão)

9h: Largada Jeep Indoor

9h: Desafio Fenajeep

9h: Rally de Regularidade

10h: Abertura Salão Off-Road

16h: Encerramento Jeep Indoor

16h30: Largada Gaiola Cross Noturno

21h: Encerramento Gaiola Cross

21h: Encerramento do Salão Off-Road

Domingo, 18 de junho

7h30: Abertura das bilheterias

9h: Largada do Jeep Indoor

9h: Desafio Fenajeep

10h: Abertura Salão Off-Road

15h: Finais Jeep Indoor, Gaiola Cross e Desafio Fenajeep

17h: Arriamento da Bandeira Nacional

17h: Premiação Jeep Indor, Gaiola Cross e Desafio Fenajeep

18h: Encerramento

Provas

Passeio Radical

Expedition

Gaiola Cross

Gaiola Cross Noturno

Jeep Indoor

Desafio Fenajeep

Preços

Ingressos:

– Quinta-feira: R$ 10,00

– Sexta-feira, Sábado e Domingo (16, 17 e 18): R$ 25,00

– Passaporte para todos os dias: R$ 50,00

– Passaporte para Sábado e Domingo (17 e 18): R$ 35,00

Estudantes e idosos pagam meia entrada. Para crianças até 10 anos a entrada é livre.