Abresc e Vidraçaria Azaléia fazem a final do Campeonato de Futebol Amador de Brusque às 15h15 deste sábado, 11, no campo da Abresc. O duelo reúne vários dos finalistas das duas últimas edições. Na fase de grupos, a equipe do bairro Águas Claras levou a melhor por 2 a 0.



A decisão seria disputada no Augusto Bauer. No entanto, como diversas rodadas precisaram ser adiadas por conta das chuvas de outubro, não foi possível terminar a competição antes das reformas externas do estádio. Foi realizado um sorteio para definir o local da final.

Regularidade

Campeã em 2019, a Abresc volta a decidir o campeonato depois de uma única temporada, considerando que em 2020 e em 2021 não houve disputa. A equipe é dona da melhor campanha da competição. São seis vitórias, um empate e uma derrota, com 17 gols marcados e oito sofridos.

Para chegar à decisão, aplicou 4 a 0 sobre o Limeira Baixa nas quartas de final e venceu o Angelina por 1 a 0 na semifinal. A Abresc vem disputando todas as edições do campeonato municipal desde 2011 e chega à sua quinta final desde então.

“Todo mundo é muito parceiro no grupo que formamos. Um grupo bem unido para chegar à final. São vários jogos e sempre vamos precisar de todo mundo. Fomos premiados com esta oportunidade de disputar o título. É importante, isto anima, o pessoal mais velho que já pensa em parar não deixa a poeira baixar”, comenta Jonathan Kuhnen, dirigente do clube.

“É uma motivação maior jogar uma final em casa, na Abresc. Acho que é o primeiro ano em que o título será disputado ali. Bom para o pessoal do bairro poder assistir”, completa.

Recuperação

O Vidraçaria Azaléia uniu as bases do América, campeão de 2022, e do Santos Dumont, vice-campeão, e adicionou reforços pontuais. Portanto, era tido, desde o começo, como o principal favorito ao título. Contudo, teve duas derrotas na fase de grupos, diante do Angelina e da Abresc. Passou de fase na segunda posição.

Para o presidente Jorge Luís de Souza, o Jorginho, a equipe se concentrou mais na competição após as derrotas sofridas na primeira fase. Passou a entender o campeonato e deixou o favoritismo de lado.

“Começamos bem, mas depois tivemos duas derrotas. Conseguimos engrenar depois. Acho que a equipe assimilou o que era o campeonato. (…) O time conseguiu reverter [a situação adversa] e chegar ao objetivo: estar na final. Há outro detalhe agora, que é ser campeão.”

Nas quartas de final, bateu o Nova União por 3 a 0. Nas semifinais, em jogo bastante disputado, venceu o Japa Auto Mecânica por 1 a 0 no campo do Limeirense.

Ao todo, o Vidraçaria Azaléia tem cinco vitórias, duas derrotas, 19 gols marcados e cinco gols sofridos.

Confronto anterior

Em 26 de agosto, pela terceira rodada, a Abresc venceu a Vidraçaria Azaléia por 2 a 0 no campo Maria Steffen, do América. Dieison Capistrano e Gean Pinotti marcaram os gols da vitória.

Jorginho reconhece a superioridade do adversário naquela partida, elogiando a determinação da Abresc para vencer. Contudo, desde então, o Vidraçaria Azaléia cresceu na competição, fez os ajustes necessários e a expectativa é de que o jogo seja outro. Ainda assim, não há favoritismo, na visão do dirigente.

“Com a mudança de postura, creio que vai ser diferente. A final está aberta para os dois times. Não vejo favorito. Foi aquela derrota que alertou a equipe de que seria necessário mudar a atitude para conquistarmos o objetivo de chegar à final.”

Para Jonathan Kuhnen, a final será definida em detalhes. Ele destaca a dificuldade para vencer o jogo anterior, mas deixa claro que aquela vitória já é passado. “Aquele jogo não conta nada para a final. As coisas podem ter dado certo para nós e errado para eles naquela ocasião, mas não tem como comparar. A importância da final muda. O time deles é muito qualificado, tem muitos jogadores que eram profissionais. Será um jogo muito difícil.”

Grupos dominantes

Estão na final de 2023 a Abresc, campeã de 2019; e o Vidraçaria Azaléia, formado a partir de uma junção das bases dos finalistas de 2022: o campeão, América, e o vice, Santos Dumont. Os escudos dos dois tradicionais clubes brusquenses estampam a camisa do Azaléia. Além disso, diversos jogadores da Cia do Esporte, vice-campeã de 2019, atuam pelos finalistas deste ano.

Primeira fase

Quartas de final

Japa Auto Mecânica 4×1 Resenha FP

Vidraçaria Azaléia 3×0 Nova União

Abresc 4×0 Limeira Baixa

Angelina 3×1 Orlando

Semifinais

Abresc 1×0 Angelina

Japa Auto Mecânica 0x1 Vidraçaria Azaléia

