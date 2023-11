VÍDEO – Drag queen é agredida com socos e chutes durante Marcha da Diversidade, em Balneário Camboriú

Uma drag queen de 36 anos foi agredida por, pelo menos, quatro homens durante a Marcha pela Diversidade, que aconteceu no último domingo, 5, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O ataque aconteceu por volta das 19h, quase no fim do evento.

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o momento em que a drag queen andava pela avenida Atlântida e foi surpreendida por socos e chutes. No vídeo também é possível ouvir os agressores acusando a drag de ter chamado eles de “macaco”.

Assista o vídeo:

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam passando pela rua. Ela foi atendida pelo Samu e recebeu pontos na cabeça. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas os agressores ainda não foram localizados.

