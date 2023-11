Prefeito André Vechi deixa Democracia Cristã e se filia ao PL em encontro com Bolsonaro

O prefeito de Brusque, André Vechi, cumpriu o compromisso de campanha e se filiou ao PL. A filiação ocorreu em Brasília nesta terça-feira, 7, em encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Vechi deixa o Democracia Cristã, partido pelo qual se elegeu vereador em 2020 e era o único prefeito do Brasil filiado. Ele se junta ao PL de Bolsonaro, do governador Jorginho Mello e do seu vice André Batisti, o Deco.

“Boa sorte, prefeito. Bem-vindo. Um abraço para todos de Brusque”, disse Bolsonaro ao lado de Vechi e de Jorginho. “Passei a integrar o quadro do maior partido do Brasil, em defesa da liberdade, dos nossos valores e de um país mais desenvolvido”, escreveu o prefeito no Instagram.

Apesar da filiação já ser prevista, o prefeito nunca havia se pronunciado sobre quando o ato seria realizado. O presidente do PL de Brusque, Aldinei de Souza, o Nei, também acompanhou o encontro com Bolsonaro na capital.

