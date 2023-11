Torcedor apaixonado pelo Brusque pinta o próprio carro com as cores do time; conheça o fusca do Bruscão

Provavelmente quem frequenta os jogos do Brusque já deve ter visto no entorno do estádio um fusca colorido que leva as cores do quadricolor. O veículo pertence a José Ricardo Machado, brusquense de 37 anos. O torcedor contou ao jornal O Município de onde veio a ideia de criar o “fusca do Bruscão”.

José mora no bairro Limeira Baixa com a esposa e o filho de 6 anos. Ele conta que é apaixonado pelo Brusque e, que sempre que é possível, está presente no estádio Augusto Bauer para acompanhar os jogos do time. Sobre o carro em si, José menciona que tem uma forte ligação com o modelo. “Foi meu primeiro carro. Quando eu tinha 18 anos tive um fusca 81”, diz.

“Minha mãe também tinha um fusca, era de 77, então a família sempre gostou do carro”, menciona. Há cerca de quatro anos, ele decidiu comprar novamente um fusca. Este viria a se tornar o fusca do Bruscão.

Processo de customização

Alguns dias antes da final do Campeonato Catarinense de 2022, contra o Camboriú, da qual o Brusque se tornou bicampeão da competição, José recebeu a foto de um adesivo que mostrava um fusca com as cores do Brusque e alguns marrecos dentro.

No dia da partida, às 10h, o torcedor decidiu que faria a releitura. “Daí eu disse, vamos fazer. Eu peguei a ideia. Fui lá, comprei um monte de lata de spray, isolei ele todo e pintei”. O fusca de José já tinha a cor amarela, então o processo para deixar com as cores do adesivo foi mais fácil.

O fusca foi customizado no galpão da empresa de recapagem de pneus da qual José trabalha. “Fiz tudo naquele dia”. O jogo aconteceria às 16h. Perto das 12h, o fusca estava pintado. “Só passei em casa para tomar um banho e ir para o jogo. Começamos os trabalhos às 10h para estar lá na frente do estádio às 14h”, disse.

O torcedor conta que a personalização foi feita por ele mesmo. “Um cara disse que ia me ajudar, né? Depois, no final, ele ficou só no celular e eu que fiz sozinho praticamente”, diz. Porém, a mãe de José ajudou no final da customização fazendo o estofamento dos bancos com o escudo do time.

Como a pintura do carro foi decidida já em cima da hora, a esposa de José só foi descobrir que o carro havia sido pintado depois de pronto.

Para fazer as manutenções da parte estética do fusca do Bruscão, o torcedor conta com ajuda de patrocinadores, que se tratam de amigos de José e ajudam a custear a compra das tintas.

Identificação com o clube

“Eu acredito que ele seja único. O fusca do Brusque é o carro personalizado do Brusque”, afirma. O torcedor conta que frequentemente as pessoas perguntam se ele trabalha no clube. “Mas não, é amor pelo time mesmo. Aí resolvi fazer no meu carro particular”, ressalta.

Ao chegar no jogo da final, José conta que os outros torcedores ficaram “loucos” ao verem o carro. ”A galera pirava. Todo mundo ficou de cara. Foi uma loucura”.

“Eles acham que o cara é um torcedor louco, né? Mas daí como era um jogo histórico, eu disse, nós vamos pintar ele com as cores do Bruscão”. José costuma buscar o filho na escola e também diz que as outras crianças adoram o veículo.

Aproximação e divulgação

O torcedor não possui proximidade com os atletas da equipe, mas menciona que gostaria que houvesse um contato maior entre ele e o clube, visto que a própria torcida comprou a ideia do fusca do Bruscão.

Outro ponto que agrada José é a divulgação do carro de uma forma mais descontraída, como um tipo de mascote da equipe, apreciado também por torcedores de times rivais.

“No dia do jogo contra o Manaus, eu deixei ele na frente do estádio quando ainda era cedo. O pessoal do Manaus, o time deles, a diretoria, vieram tirar foto comigo. Então, o fusca do Brusque chegou a Manaus, entende? Teve bastante gente de lá que estava aqui, tirou foto com o fusca. E eu achei bem legal, com certeza muitas pessoas viram lá da cidade deles”, pontua.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @fuscadobrusqueoficial

Uma página no Instagram foi criada com o intuito de divulgar a imagem do carro e também como forma de contato para eventuais parcerias. O perfil leva o nome de @fuscadobrusqueoficial.

Novos objetivos

Entre os novos objetivos de José está uma reforma completa do carro, porém mantendo o design atual da customização com as cores do quadricolor. “O mesmo design atual. Fazer ele da mesma forma, mas uma pintura 100%. Deixar impecável”.

Outro desejo do torcedor é o de fazer uma viagem mais longa com o fusca do Bruscão. Agora com o acesso da equipe à Série B, José terá mais opções para escolher.

Por fim, o brusquense menciona que gostaria também de que o empresário Luciano Hang desse uma “voltinha” no carro do Brusque.

