Brusque tem mais de 180 vagas de emprego no Sine; saiba como se candidatar

Brusque tem 183 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). As ofertas estão disponíveis e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. No total, em Santa Catarina, são 6.220 vagas, 271 para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, que fica na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal “Sine Fácil”, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

Lista de vagas

Abelardo Luz 02

Araquari 71

Araranguá 234 14 PCD

Ascurra 03

Balneário Camboriú 338 01 PCD

Biguaçu 27

Blumenau 265 68 PCD

Braço do Norte 78

Brusque 183 03 PCD

Caçador 09

Camboriú 32

Campo Erê 07

Campos Novos 46 03 PCD

Canoinhas 17

Capinzal 34

Chapecó 135 02

Cocal do Sul 06

Concórdia 124

Correia Pinto 05

Criciúma 38 03 PCD

Curitibanos 14

Dionísio Cerqueira 154

Florianópolis 93 06 PCD

Forquilhinha 06

Fraiburgo 05

Garopaba 66 02 PCD

Garuva 58

Gaspar 45 02 PCD

Gravatal 02

Ibirama 32

Içara 27

Imbituba 21

Indaial 63

Itaiópolis 11 01 PCD

Itajaí 133 02 PCD

Itapema 163

Ituporanga 01

Jaguaruna 41

Joaçaba 106 01 PCD

Joinville 410 122 PCD

Lages 89 02 PCD

Laguna 52 01 PCD

Lauro Muller 12

Mafra 62 02 PCD

Maravilha 03

Mondai 02

Morro da Fumaça 129 01 PCD

Navegantes 126

Nova Veneza 28

Palhoça 22 02 PCD

Papanduva 03

Penha 62

Porto União 15

Praia Grande 01

Rio do Sul 75 02 PCD

Rio Negrinho 100 02 PCD

São Bento do Sul 80 10 PCD

São Francisco do Sul 28

São João Batista 15

São Joaquim 11

São José 383 06 PCD

São Miguel D ́Oeste 410 01PCD

Seara 31 08

Siderópolis 37

Tijucas 359 01 PCD

Timbó 668

Tubarão 200 03 PCD

Turvo 12

Videira 51

Xanxerê 49

O diretor de Emprego e Renda da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos), Carlos Alberto Arns Filho, reforça a importância do Sine na intermediação entre empresas e candidatos e destaca o uso do aplicativo.

“O aplicativo cruza o perfil das vagas com o dos trabalhadores cadastrados e envia uma notificação para quem for compatível com a vaga. Por isso, é importante que as pessoas preencham todas as informações solicitadas e sempre as mantenham atualizadas. Ao baixar o aplicativo, o trabalhador preenche um currículo com todas as informações que pedimos nas unidades”, informa Arns.

