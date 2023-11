VÍDEO – Traficante foragido do Rio Grande do Sul é preso em Camboriú

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí, deu cumprimento na manhã desta terça-feira, 7, a mandado de prisão decorrente de sentença condenatória em desfavor de um homem de 27 anos.

O criminoso foi condenado por tráfico de drogas pela Vara Criminal de Osório (RS). Após a troca de informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e cruzamento de dados de inteligência, o foragido foi localizado e capturado nesta terça-feira, às 9h, por policiais da DIC de Itajaí, em sua residência, no bairro Várzea do Ranchinho, município de Camboriú.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

