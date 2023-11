Por meio da etapa leste-norte, Brusque conquistou vaga em quatro torneios da 62ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc): vôlei feminino, bocha rafa vollo feminina e bolão 23 (masculino e feminino). O município foi o quarto colocado na classificação geral da etapa classificatória regional. Ao todo, terá representação em 22 modalidades nos Jasc.

Representando Brusque no vôlei feminino, a Abel Moda venceu Jaraguá do Sul por 3 sets a 1 neste domingo, 5, e conquistou o primeiro lugar na fase regional. No mesmo dia, o time de bolão 23 masculino conquistou vaga como segundo colocado, com derrota para Jaraguá do Sul por 1412 a 1401 na final.

Na quinta-feira, 2, os times de bolão 23 feminino e bocha feminina conquistaram vaga na fase estadual dos Jasc, com as segundas colocações. Das equipes brusquenses presentes nesta fase classificatória, os times de handebol e vôlei masculino foram eliminados, com os torneios terminados no último fim de semana.

Dos 21 municípios participantes da etapa leste-norte, Brusque terminou na quarta posição, com 42 pontos, atrás de Balneário Camboriú (60), Joinville (53) e Jaraguá do Sul (52). Todas as equipes brusquenses que participaram obtiveram pontuações. O município também foi quarto colocado no quadro de medalhas, sendo uma de ouro e três de prata.

Jasc em Rio do Sul

Embora os Jasc tenham o período de 29 de novembro a 9 de dezembro como datas oficiais, as competições já começaram na última sexta-feira, 3, com o torneio de bolão 16 feminino.

As primeiras modalidades com participação brusquense são bolão 23 masculino, atletismo e triatlo, a partir desta sexta-feira, 10, em Timbó. As provas de triatlo serão realizadas em 15 de novembro, na praia de Canasvieiras, em Florianópolis.

Brusque nos Jasc 2023

Atletismo (feminino e masculino)

Basquete masculino

Beach tennis (feminino e masculino)

Bocha rafa vollo feminino

Bolão 16 masculino

Bolão 23 (feminino e masculino)

Boxe masculino

Ciclismo (feminino e masculino)

Futebol feminino

Futsal feminino

Ginástica rítmica feminina

Jiu-jitsu (feminino e masculino)

Judô masculino

Natação (feminino e masculino)

Taekwondo feminino e masculino

Tênis masculino

Tênis de mesa masculino

Tiro armas curtas

Tiro armas longas

Triatlo (feminino e masculino)

Vôlei feminino

Vôlei de praia (feminino e masculino)

São 22 modalidades diferentes. Separando por naipe, são 31 ao todo. Beach tennis está em seu primeiro ano de apresentação, portanto, não conta pontos.

Novidades em relação a 2022: natação feminino, bolão 23 feminino, bolão 23 masculino e atletismo masculino, vôlei de praia feminino.

Tiveram participação em 2022, mas não em 2023: handebol masculino, judô feminino.

