Acadêmicos fazem reconstrução virtual do antigo Palacete Renaux

Um projeto piloto, utilizando a tecnologia de Realidade Aumentada (RA), aprimorou o processo de aprendizagem dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

O coordenador do curso, professor Marcelius Oliveira de Aguiar, aplicou a pesquisa teste com acadêmicos da primeira fase (45 estudantes) e terceira (35 estudantes) das disciplinas de História da Arte e de Arquitetura.

O trabalho foi selecionado como modelo de metodologias de ensino e apresentado na Formação Continuada do primeiro semestre de 2016 da Unifebe.

O coordenador explica que foi escolhida uma edificação de Brusque que não existe mais – no caso, o casarão pertencente ao Cônsul Carlos Renaux, conhecido como Palacete Renaux, construído no fim do século XIX e demolido em 1949. A edificação estava situada onde hoje é a praça Barão de Schneeburg.

O palacete foi construído com modelo de arquitetura Historicista [ver no detalhe], com elementos neoclássicos.

Aguiar afirma que a partir da reconstrução virtual da edificação, os alunos teriam a experiência de entrar no edifício, e o ensino se tornaria mais próximo, saindo do âmbito teórico e entrando para a prática, ainda que virtual. “Consequentemente experimentariam a história da cidade, conheceriam a cidade do século XIX de forma mais vívida”.

O professor explica que todas as pesquisas, sejam elas de arte, arquitetura ou moda são transformadas e disponibilizadas aos professores por meio da Realidade Aumentada, para que os acadêmicos possam estudar o passado, ou algo que está longe de maneira “real”.

Realidade aumentada

Aguiar destaca que a Realidade Aumentada é a sobreposição da realidade real com a realidade virtual. A tecnologia permite a criação de um ambiente misto, em tempo real, onde, por exemplo, um usuário desta ferramenta pode ver o mundo real com imagens virtuais, objetos bi e tridimensionais, vídeos ou músicas, gerados por um computador. Para isso, é necessário o auxílio de óculos translúcidos, por meio de dispositivos móveis como iPhone, iPad ou Android.

Para a implementação da RA, podem ser utilizados alguns tipos de sistemas como: sistema de visão ótica direta, sistema de visão direta por vídeo, sistema de visão por vídeo baseado em monitor e sistema de visão ótica por projeção.

“Permite ao acadêmico visualizar a arquitetura ou a moda utilizada no passado submersa às atuais”, diz o coordenador.

Casarão

Símbolo arquitetônico de Brusque, o casarão tinha três pavimentos, era pintado de rosa, assim como outras construções nacionais de destaque na época. Também tinha sacadas de ferro e um gramado circundado por esculturas representando as profissões.

Foi a primeira casa da cidade servida por encanamento, luz elétrica e água corrente, uma inovação para o período. “Dentro deste contexto, é possível entender a quantidade de fotografias que se tem hoje deste mesmo local, considerado símbolo de prosperidade de Brusque”, destaca Aguiar.

Historicismo

Historicismo é uma concepção da filosofia desenvolvida entre o fim do século XIX e início do século XX pelo filósofo alemão Wilhelm Dilthey (1833 – 1911). Na perspectiva do historicismo, os fatos seguem os mesmos valores e precisam ser compreendidos simultaneamente. Essa compreensão deve considerar as particularidades históricas como etapas ou fases do desenvolvimento da humanidade de uma maneira geral.

Neoclassicismo

Foi um movimento artístico (pintura, literatura, escultura e arquitetura), surgido na Europa por volta de 1750, durando até meados do século XIX. As principais características são a valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica antiga. Na pintura, o uso de cores frias e a valorização da perspectiva foram recursos muito utilizados.