Fruto do projeto Voleibol Nova Trento, Rosamaria encanta no Grand Prix

São raros os atletas que conquistam a chance de representar suas seleções principais. A oportunidade surgiu para Rosamaria Montibeller, que se tornou um dos símbolos da nova Seleção Brasileira de Voleibol. A ponteira de 23 anos, titular absoluta, vem sendo fundamental para a campanha verde e amarela no Grand Prix de Vôlei, considerado o campeonato mundial de seleções, que está em sua fase final.

Rosamaria conquistou também o coração dos torcedores pela simpatia. Nas redes sociais, principalmente o Instagram, pipocam elogios e congratulações. Fruto do projeto de voleibol de Nova Trento, atualmente a atleta mora em Belo Horizonte (MG) e joga pelo Minas Tênis Clube.

“Colheu o que plantou”

Coordenadora do projeto Voleibol Nova Trento, Vandelina Tomasoni Ribeiro, a Vandeca, acredita que o bom momento de Rosamaria reflete nos atletas mais novos do grupo. “É uma conquista dela, mas que acaba sendo nossa também. Conseguimos formar uma atleta que hoje tem nível de seleção brasileira. Temos muito orgulho disso”, explica.

Rosamaria chama a atenção pelos bons fundamentos, aprendidos primeiramente no projeto neotrentino. Contudo, Vandeca afirma que o diferencial da atleta é a dedicação imensa que ela tem pelo voleibol. “Ela conquistou uma legião de fãs, mas tudo isso é consequência do trabalho dela e do fato de ser humilde e atenciosa com todos. Colheu o que plantou”, completa.

Em dia de jogo do Brasil, Nova Trento para. Restaurantes, bares e locais públicos tratam de colocar na transmissão da partida, e a cada ponto do Brasil, principalmente os saídos das mãos de Rosamaria, são muito celebrados. “Isso é muito importante, a cidade abraça a Rosamaria e isso reflete no nosso trabalho com a base, porque se percebe a importância de ter um projeto como o nosso”, diz Vandeca.

Campanha brasileira

Entre altos e baixos, o Brasil conseguiu chegar à fase final do Grand Prix. No entanto, na primeira partida, a seleção foi derrotada por 3 a 0 pela China. Na manhã de ontem a equipe se recuperou vencendo a Holanda pelo placar de 3 a 2, e com isso segue viva e com chances de classificar para as semifinais. Para isso, contudo, o Brasil precisa torcer para que a China vença a Holanda.