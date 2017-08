Acusado de tentativa de homicídio vai a júri popular, em Brusque

Leandro Maculan será levado a júri popular por tentativa de homicídio e ameaça. O crime ocorreu no dia 7 de setembro de 2016, durante uma briga no Bar do Paulinho, na localidade do Planalto, no Limoeiro.

Conforme a denúncia, Maculan estava no local com outras pessoas bebendo quando os irmãos Aluir, Valdecir e João Silvano Antunes Pereira, que também estavam no local, resolveram ir embora. Neste momento, Valdecir e João embarcaram em um Celta preto, e durante uma manobra, o carro colidiu contra uma Montana, de Maculan.

A partir disso iniciou uma briga com agressões físicas, momento em que Maculan se armou com uma faca e foi para cima das vítimas, desferindo golpes contra os irmãos. Com isto, ele acertou Valdecir por duas vezes, no antebraço direito e no abdômen e também no João Silvano, acertando a orelha direita.

Em seguida Maculan fugiu do local e os irmãos foram para o hospital. Momentos mais tarde, Maculan foi na casa de Aluir e João Silvano e questionou a uma vizinha onde estavam os irmãos, pois iria matá-los.

Maculan chegou a ser preso em flagrante na data do crime, mas sob pagamento de fiança foi liberado para responder o processo. Em breve deve ser marcada a data para o júri popular contra o acusado.