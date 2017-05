ACIBr realiza reunião itinerante de diretoria em Guabiruba

Foi realizada na tarde de segunda-feira, 29, na prefeitura de Guabiruba, a reunião itinerante de diretoria da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr). Além de diretores da entidade, participaram do encontro o prefeito do município, Matias Kohler, seu vice, Valmir Zirke, o vice-presidente presidente da Câmara de Guabiruba, Waldemiro Dalbosco, o vereador Felipe Eilert dos Santos, a coordenadora do Núcleo de Empresários de Guabiruba da ACIBr, Luana Schumacher Vaz e demais empreendedores da cidade.

“É uma alegria fazer a reunião da entidade aqui, dentro da prefeitura de Guabiruba. Isso demonstra que os pensamentos do poder público e privado do município estão alinhados. Guabiruba é um exemplo de sucesso e esse é o futuro da política, no qual a união acontece naturalmente e permite a junção de boas práticas. Nosso desejo é que este exemplo seja replicado em outras cidades”, avalia o presidente da ACIBr, Halisson Habitzreuter.

A Escola de Negócios da ACIBr foi apresentada aos empresários de Guabiruba pelo Profº da Unifebe, Luciano Hausmann, que também presta consultoria aos micro e pequenos empresários uma vez por semana na sede da Associação. Segundo ele, o projeto, desenvolvido em parceria com o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) é uma ferramenta de treinamento corporativo disponível para as empresas associadas por um valor simbólico.

“É a união da flexibilidade com a disponibilidade. São 24 cursos oferecidos de forma digital, que tratam de um conhecimento específico nas áreas de Administração e Recursos Humanos. Através de módulos o aluno acessa o conteúdo, disponível em diferentes plataformas, com vídeos, textos e leituras de apoio. Há, ainda, a revisão e a avaliação. O aluno aprovado recebe um certificado”, explica o consultor.

Todos os cursos disponíveis na Escola de Negócios ACIBr tem um valor simbólico de R$ 75. Para ter acesso basta digitar o endereço eletrônico da entidade (www.acibr.org.br) e clicar no banner do projeto. Os interessados devem preencher um cadastro e fazer o pagamento para a liberação do curso escolhido. Depois, é só definir o melhor dia e horário para iniciar a formação, com carga máxima de 10 horas.

“Hoje, o curso está no nível operacional. Queremos evoluir para a formação técnica e, em um terceiro momento, oferecer o ensino estratégico. A Escola de Negócios foi fundada para que as organizações possam produzir e ter mais lucratividade. O que há de mais importante nas empresas é o talento humano e, quando se investe nesta área, o retorno vem. Então esta é uma forma de ampliar o conhecimento dos colaboradores e eu desafio vocês a encontrarem uma ferramenta de aprendizado deste nível mais barata do que oferecemos”, afirma o reitor da Unifebe, Günther Lother Pertschy.

O presidente da ACIBr, Halisson Habitzreuter, é um entusiasta do projeto e ressalta a flexibilidade de acesso ao conteúdo oferecido. “A Escola de Negócios da ACIBr está disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia. Ela dá liberdade para que o funcionário ou o dono da empresa escolha o melhor momento para aprender. É uma ferramenta muito boa e que vai crescer. Esta, com certeza, já é a tendência dos treinamentos corporativos”, enfatiza.

Protesto Online

O administrador e coordenador comercial do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção de Santa Catarina (IEPTB/SC), Sérgio Acy Kollet, também participou da reunião de diretoria itinerante na ACIBr. Na oportunidade ele apresentou as vantagens do “Protesto Online” que, em Brusque, já atende cerca de 40 empresas e, em Santa Catarina, tem mais de 11 mil clientes conveniados.

“O Protesto é uma ferramenta poderosa para denunciar o devedor. Até então, as empresas tinham que levar a nota fiscal até o cartório e protestar. Mas, se o devedor mora em São José, por exemplo, era preciso ir até o cartório de lá, ou mandar um procurador. Outra possibilidade era de fazer a operação através de bancos que prestam este serviço. Funciona assim no Brasil inteiro. Sem mencionar que o cartório recebe o valor adiantado. Então, o que vou apresentar para vocês hoje é a evolução. Não precisa mais ir até o cartório. Com login e senha, a pessoa tem acesso ao Protesto Online e o título chega a todos os tabelionatos de Santa Catarina. O devedor é intimado da mesma forma, como se o empresário tivesse ido até lá”, explica o administrador e coordenador comercial do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção de Santa Catarina (IEPTB/SC), Sérgio Acy Kollet.

Segundo ele, se o devedor pagar a pendência em até três dias, o credor recebe dois dias depois. E, se não pagar, há o registro de Protesto e, por esse cadastro de título, o empresário paga apenas R$ 5, que é o custo do uso do sistema.

“Caso o devedor pague, a empresa recebe. Caso não pague, fica protestado. Digamos que depois de seis meses ele decide pagar. A empresa precisa apenas acessar o programa e ativar a carta de anuência eletrônica, com assinatura digital. O documento online chega ao cartório e, para finalizar o processo, o devedor paga as despesas do tabelionato, que pode ser por um depósito, por exemplo. Assim, nem credor e nem devedor precisam mais ir até o cartório. Isso é evolução e só existe em São Paulo e, agora, em Santa Catarina”, destaca Kollet.

Mais informações sobre o Protesto Online podem ser consutladas na própria ACIBr, pelo telefone (47) 3351-1339.

Festa da Integração

O vice-prefeito de Guabiruba, Vilmar Zierke, convidou os empresários para prestigiar a 5ª Festa da Integração, que acontece neste final de semana, no município. O evento inicia na noite de sexta-feira, 2 de junho, com a escolha da realeza da festa, no Pavilhão São Cristóvão, bairro Aymoré. Outro ponto alto do evento será na manhã de domingo, com o desfile festivo a partir das 9h, nas imediações da Prefeitura Municipal.