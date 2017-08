AD Brusque é derrotado pelo Avaí fora de casa no Estadual de basquete

A equipe da Adiee/Avaí/FME conquistou um excelente resultado fora de casa ao bater a AD Brusque/FME/Aradafe/Unifebe fora de casa neste sábado, 26. Em um jogo bem disputado, a equipe da capital venceu os atuais campeões por 65 a 63 e, de quebra, ainda tirou os 100% de aproveitamento do adversário na chave A.

O resultado embolou o grupo com três equipes na liderança após quatro rodadas. A AD Brusque segue na ponta com três vitórias e agora uma derrota, seguida pelo Independente/São José e a própria equipe do Avaí, ambos também com 7 pontos, três vitórias e uma derrota cada.

Blumenau e Joinville vencem fora de casa

Pelos grupos B e C também foram realizadas partidas neste sábado. Jogando fora de casa, a equipe da Apab/Blumenau venceu a ABLUJHE/Unoesc /SPECHT, de Joaçaba, por 81 a 74. Com o resultado, a Apab fechou o turno na liderança absoluta do grupo B, com quatro vitórias em quatro jogos.

Com a derrota de Brusque, a equipe de Blumenau, junto com Joinville é, agora, a única invicta na competição. A equipe do Norte do estado chegou a terceira vitória em três jogos na chave C ao vencer a Aviba/Forrt/ Unoesc/Westline/FMEV, de Videira, por 84 a 62, em partida realizada fora de casa.

Num dos jogos mais equilibrados do fim de semana, Blackstar, de São Bento do Sul, e a Abavi/FME Balneário Camboriú foram à casa dos 100 pontos para definir o vencedor do confronto.

Ao fim, o time mandante, São Bento do Sul, venceu pela diferença mínima: 100 a 99. Com o resultado, a equipe assumiu a vice-liderança da chave com 5 pontos (2 vitórias e 1 derrota). O adversário é o lanterna. Com três pontos em três jogos, a Abavi ainda não venceu na competição.