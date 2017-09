AD Brusque vence Criciúma na estreia do returno do Estadual de Basquete

Jogando no ginásio do Sesi, em Brusque, a AD Brusque/FME/Unifebe Aradefe passeou pra cima do Criciúma Basquete e conseguiu uma importante vitória na largada do returno. Depois de vencer o adversário no turno, a equipe brusquense voltou a derrotar o rival, desta vez em casa, por 96 a 56. O jogo, válido pelo grupo A, foi disputado no sábado, 2.

O resultado foi importante para manter os brusquenses na liderança do grupo, bem como recuperar a equipe no certame, já que o time vinha de derrota em casa para a Adiee/Avaí/FME. A equipe da capital segue na vice-liderança do grupo com os mesmos 9 pontos de Brusque (4 vitórias e 1 derrota), mas perde nos critérios de desempate. Neste sábado, o time de Florianópolis venceu a Apabla/FME Lages por 99 a 44.

O próximo desafio da AD Brusque agora será no dia 14, fora de casa, justamente contra a equipe avaiana, quando os times fazem um duelo direto pela primeira colocação do grupo, que tem ainda o Independente/São José correndo por fora. Dois dias depois será a vez da AD Brusque voltar para casa em jogo contra o time de São José, em partida que terá transmissão ao vivo da TV Record News para todo o estado.