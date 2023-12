Adolescente de 15 anos morre após grave acidente entre motos no Vale do Itajaí

Um adolescente de 15 anos morreu após um grave acidente entre duas motos durante o fim da tarde de segunda-feira, 25, em Luiz Alves, no Vale do Itajaí. A vítima foi identificada como Emanuel Moraes dos Santos.

O acidente aconteceu por volta das 16h, na estrada geral Alto Canoas, em Luiz Alves. O Corpo de Bombeiros e a aeronave Arcanjo-03 auxiliaram na ocorrência.

O velório de Emanuel acontece a partir das 12h na Comunidade São João Bosco, em Luiz Alves. Segundo a funerária, o cortejo segue para a cidade de Inácio Martins, no Paraná.

Acidente

Segundo as informações dos bombeiros, foi difícil chegar no local do acidente, já que quando a equipe foi acionada, estava transportando outro paciente que não possuía meios de se locomover até o Hospital de Luiz Alves. Além disso, por conta das estradas em mau estado, o trânsito até o local do acidente foi dificultado.

Por conta da dificuldade no transporte, a aeronave do Arcanjo-03 foi acionada para agilizar o atendimento. Contudo, o transporte demorou cerca de uma hora após o primeiro acionamento.

Quando chegaram no local, encontraram as duas motos ainda no local. Na motocicleta Bros, havia um homem de 25 anos, deitado na via, com as pernas para cima. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava ferimentos em diversas partes do corpo, por conta disso, foi atendido no local. Em seguida, o homem foi encaminhado ao hospital para melhor atendimento.

Emanuel estava na motocicleta Honda CG. Ele também estava deitado na via, contudo, ele estava inconsciente. Um técnico de enfermagem que passava pelo local fez manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que logo foi assumida pelos bombeiros.

Após um tempo, o jovem teve o óbito declarado no local. Ele tinha ferimentos graves, como afundamento no crânio, sangramento nasal e nos ouvidos, e não resistiu. Segundo as informações de testemunhas, os dois usavam capacete quando a colisão aconteceu.

Homenagens

A Escola Básica Municipal (EBM) Professor Rafael Rech, onde Emanuel estudava, publicou uma mensagem de despedida ao aluno.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nosso querido aluno Emanuel Moraes dos Santos. Irreparável perda. Que Deus possa confortar toda a família neste momento de dor”.

