Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (25 a 26/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Catharina Bozio, 98

24/12: faleceu na residência, no bairro Lageado Alto, em Botuverá. Sepultada no Cemitério do Centro de Botuverá. Deixa amigos e familiares enlutados.

Vilmar Pereira, 68

24/12: faleceu na residência, no bairro Steffen. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Florescilio Florenco Pacheco, conhecido como Pacheco, 84

24/12: faleceu na residência, no bairro Cedrinho. Velado na Capela Dom Joaquim. Sepultado no Cemitério Dom Joaquim. Deixa amigos e familiares enlutados.

Maria Idalina Horn, 66

24/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Velada na Capela do Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Orlando Hoefelmann, 78

24/12: faleceu na residência, no bairro São Luiz. Velado na Capela do Parque da Saudade. Cremado no Crematório Vaticano. Deixa amigos e familiares enlutados.

Olindina Rodolfo, 96

23/12: faleceu na residência, no bairro São Luiz. Velada na Capela do Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Águas Claras. Deixa 13 filhos, 26 netos, 40 bisnetos, oito tataranetos, demais familiares e amigos enlutados.

Silvio Faqui, 45

23/12: faleceu na residência, no bairro Lageado Central, em Botuverá. Velado na Capela Ribeirão do Ouro. Sepultado no Cemitério Ribeirão do Ouro. Deixa amigos e familiares enlutados.

Maria Grimello Rezende, 104

22/12: faleceu na residência, no bairro Santa Rita. Cremada no Crematório Vaticano. Deixa amigos e familiares enlutados.

Celso Montibeller, 70

22/12: faleceu no Hospital Marieta, em Itajaí. Residia no bairro Santa Terezinha. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

