Verão, com termômetros ultrapassando os 30°C, e os municípios situados no Vale do Itajaí, embora desprovidos de mar, trazem uma boa notícia para os entusiastas da estação mais quente do ano.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Há diversos lugares na região que oferecem alívio sem a necessidade de deslocamento até as praias.

Esta edição apresenta uma seleção de imagens capturadas em um local deslumbrante, situado no bairro Lageado Alto, em Guabiruba.

O caminho em questão, com cerca de 2km de extensão, conduz a cenários rurais deslumbrantes, que emanam uma atmosfera de tranquilidade, todos emoldurados pelo verde exuberante das matas.

Vários ribeirões, pois, atravessam esse entorno, cada um com águas cristalinas fluindo entre inúmeras pedras esculpidas pela natureza.

Diante disso, encontrar um local ideal para um mergulho e um refresco, sem custos adicionais, não é tarefa difícil.

Muitos dos pontos apresentados são acessíveis ao público em geral, com livre acesso, enquanto outros são áreas restritas e privadas.

Contudo, todos compartilham a característica singular de uma beleza excepcional.

*Assista ao vídeo >>

Verão de Guabiruba em fotos

Concluímos esta edição com a apresentação de uma magnífica galeria de fotos, revelando este paraíso oculto no interior de Guabiruba.

O verão manifesta sua plenitude por meio de paisagens espetaculares.

