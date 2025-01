Adolescente de 17 anos morre ao colidir moto com caminhão da Coca-Cola em Itajaí

Um adolescente de 17 anos morreu na tarde deste sábado, 18, em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda Biz e um caminhão da Coca-Cola, no bairro Cordeiros, em Itajaí.



Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 14h, a vítima, foi encontrada deitada com sinais de um traumatismo craniano grave. O capacete do jovem estava esmagado, e ele já estava sem sinais vitais.

De acordo com o motorista do caminhão, o acidente ocorreu no cruzamento das ruas Eurípedes Amorim Leal e Vereador Telêmaco de Oliveira. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos necessários.

Relato sobre o acidente com o caminhão da Coca-Cola

O condutor relatou à Polícia Militar que trafegava normalmente quando a motocicleta colidiu na lateral de seu veículo enquanto realizava uma conversão à direita. A análise no local pela PM apontou que o motociclista não teria tomado as devidas cautelas necessárias durante a manobra, o que contribuiu para o acidente.

Ainda segundo a Polícia Militar, o adolescente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que não acusou ingestão de álcool.

Não foram divulgados mais detalhes sobre a ocorrência.

