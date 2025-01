Motorista de 21 anos fica ferido em acidente na SC-410 em Tijucas

Um jovem de 21 anos ficou ferido após um acidente na rodovia SC-410, no bairro Nova Descoberta, em Tijucas, na madrugada deste domingo, 19. O caso foi registrado por volta das 0h10, no quilômetro 10 da rodovia.



De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista conduzia um automóvel VW Gol no sentido Canelinha-Tijucas quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e colidiu contra um muro. O condutor foi socorrido e encaminhado ao hospital de Tijucas com ferimentos.

O veículo foi removido ao pátio por questões de segurança, e a Polícia Militar Rodoviária sinalizou o local e elaborou o Boletim de Ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

“Leia também os destaques da semana:

1. Saiba por que a forte chuva que atingiu o Litoral Norte de SC não foi prevista pela meteorologia

2. Fenarreco deste ano contará apenas com cervejarias locais

3. “Queremos entregar três alças até o Carnaval”, afirma secretário de Estado durante visita às obras no trevo da rodovia Antônio Heil

4. Ascensão e declínio do kart: popular nos anos 90, modalidade encolhe e vive baixa em Brusque

5. Patinetes e bicicletas elétricas se popularizam no trânsito de Brusque: GTB explica regras para o uso

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade:





Texto do botão

Texto do botão