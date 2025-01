Mulher é esfaqueada e levada em estado grave ao hospital em Gaspar

Uma mulher de 47 anos foi socorrida na manhã deste domingo, 19, em Gaspar, após ser vítima de múltiplos ferimentos causados por arma branca. O atendimento foi realizado pelo Samu, com apoio do Corpo de Bombeiros, por volta das 6h30.



Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima consciente, mas com ferimentos graves na região cervical, mãos, tórax e abdômen. Ela apresentava grande perda de sangue e dificuldade para respirar.

Conforme relato do Samu, os socorristas realizaram os procedimentos de contenção de sangramentos e estabilização, antes de encaminhá-la ao Hospital de Gaspar.

As circunstâncias do ataque e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.

