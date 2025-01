Filipe Gouveia reconhece que Brusque precisa melhorar, mas aprova novo 0 a 0

O técnico Filipe Gouveia se mostrou satisfeito com o empate sem gols do Brusque diante do Avaí neste sábado, 18, no Augusto Bauer, pela segunda rodada do Catarinense. Ainda assim, reconhece que há muito a melhorar no quadricolor, sob o contexto de que teve pouco tempo de treino desde que chegou e que o reduzido elenco estava ainda menor para a partida.

“Não vou usar o plantel ou o árbitro como desculpa. Fizemos um grande jogo, com uma equipe que toda a gente sabe que é boa. Eu acho que esta equipe [Avaí] vai lutar pelo acesso na Série B. Uma equipe pesada, uma equipe muito experiente. E acabamos por fazer um bom jogo. Tivemos ali duas ou três situações em que a bola até poderia ter entrado, mas o goleiro deles fez duas grandes defesas e está lá para isto“, afirma.

O português não imaginava que o Avaí fosse exercer uma pressão tão forte desde o início do jogo, considerando o gramado sintético do Augusto Bauer.

“Hoje tivemos uma dificuldade acrescida porque não esperávamos que o Avaí pressionar muito em cima, como fez. E neste campo de jogo que temos, é mais difícil ainda para controlar a bola e jogar. Mas a realidade que temos é este estádio. Temos que ser melhores que o adversário no campo porque jogamos aqui, treinamos aqui.”

No segundo tempo, o Brusque conseguiu pôr mais equilíbrio na partida. Chegou a ameaçar o adversário com um chute de Diego Mathias, exigindo ótima intervenção do goleiro César Augusto. Gouveia atribui este momento do jogo às alterações na defesa quadricolor.

“Mexemos bem porque o Avaí estava usando a bola longa, e colocamos o Dionatan, jogador muito forte no jogo aéreo. Ganhou ali três ou quatro bolas, e a partir disto estabilizamos mais. Fizemos mais subidas nos corredores, de um lado o Pivô, do outro o Jhanpol. Esta era a intenção, e conseguimos chegar duas ou três vezes ao gol do adversário. E até poderíamos ter feito o gol, num chute do DG [Diego Mathias] e um chute do Alex Ruan.”

Enfrentando um dos principais favoritos ao título, Filipe Gouveia valoriza o empate e o esforço dos jogadores do Brusque, que não estão na sua melhor forma.

“Não sei qual o valor do time do Avaí, nem me interessa, mas isto também não ganha jogos. E são 11 contra 11 dentro de campo. E é nisso que eu acredito, se o grupo cada vez estiver mais forte, a jogar mais junto… Muitas vezes ainda temos nossas linhas muito separadas, a linha defensiva muito longe da linha do meio-campo, coisa que eu não gosto.”

“É com trabalho, é melhorar a condição física, sabemos que não estamos no nosso melhor. Agora, não são os grandes orçamentos que ganham jogos. Prova disso é que hoje fizemos um grande jogo. Aceito o empate.”

Confira outros destaques da coletiva:

Elenco reduzido

“Eu cheguei há uma semana e já tivemos dois jogos. Tivemos seis treinos e dois jogos. É complicado. Temos que melhorar muito, em muitos aspectos, mas eu sei que é difícil. E fica meu obrigado a eles porque têm querido melhorar no treino. Só que é complicado. Tem treino, depois jogo, depois treino.”

“Muitas das vezes temos que fazer substituições pensando no próximo jogo. Eu, muitas das vezes que vou fazer substituições, tenho que pensar no próximo jogo também. Ainda, hoje, fiz ali duas ou três coisas que não era para fazer. Por exemplo, o Serrato jogou 90 minutos. E o Serrato está treinando há quatro dias. Quer dizer, tudo aquilo que um treinador não quer fazer, mas diante das circunstâncias, não tínhamos grandes opções ali no meio-campo.”

“Tenho falado aos responsáveis que é preciso reforçar a equipe. Estamos tentando, estamos tendo algumas dificuldades no orçamento. Mas vamos continuar a trabalhar.”

Portões fechados

“Este jogo é tudo aquilo que um treinador diz que não é o futebol. Um futebol sem torcedores. Um futebol sem chama, sem vivacidade, que tira os torcedores do estádio. É mau, é mau para nós, é mau para os torcedores, é mau para toda a gente. Sei que temos que cumprir as regras, mas um jogo destes com o estádio vazio é de dar pena. Gostaríamos de ter conseguido os três pontos, não foi possível. Vamos continuar a trabalhar com profissionalismo, com atitude, com entrega.”

Recorrendo à base

“Eu não tenho problema nenhum de jogar com os garotos da base. Se eles me derem indicações no treino de que tem condições para jogar, eu não tenho problema algum em apostar. O plantel é reduzido, perdemos o Robinho [por desconforto muscular] e perdemos o Rodolfo [Potiguar, por lesão].”

“Entrou também o garoto da base, entrou bem o Dionatan, o próprio Neto tem entrado bem. E também eles só aprendem jogando. Se não jogarem, não vão evoluir. Só aprendem jogando. Portanto, não tenho nenhum problema.”

