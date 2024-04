Adolescente morre afogado em praia de Navegantes

Um adolescente de 13 anos morreu afogado na tarde desta terça-feira, 23, enquanto brincava com outros dois adolescentes no mar. O acidente aconteceu em uma praia de Navegantes, no Litoral Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 15h10, na altura da rua Comandante Apolinário Brandão, no Centro. Os relatos contam que três adolescentes estavam no mar quando foram arrastados por uma corrente de retorno.

Dois conseguiram sair do mar, porém o terceiro submergiu. Como o local ficava fora da área de proteção dos postos de guarda-vida, os bombeiros foram acionados posteriormente.

As buscas foram realizadas por duas moto aquáticas de Itajaí e Navegantes e, após uma hora, a vítima foi localizada e resgatada. Foram realizados os procedimentos de ressuscitação cardiovascular, porém a vítima não resistiu e morreu.

A identidade da vítima não foi divulgada.

