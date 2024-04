Brusque vence o Mirassol em sua estreia na Série B do Brasileiro

O Brusque venceu o Mirassol por 3 a 1 na noite desta terça-feira, 23, no Gigantão das Avenidas, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodolfo Potiguar abriu o placar; Dellatorre empatou de pênalti e ainda perdeu uma segunda cobrança; Luiz Otávio marcou contra e Anderson Rosa liquidou a fatura. Com o resultado, o quadricolor começa a competição dividindo a liderança com a Chapecoense.

Assim como ocorreu de 2019 a 2023, o Brusque estreou com vitória em suas divisões no Campeonato Brasileiro. O Mirassol, que estava há mais de 40 dias sem um jogo oficial, sofreu a quarta derrota consecutiva no ano.

Placar aberto

A partida começou o Mirassol tentando ditar o ritmo do jogo e se aproximando da área quadricolor. Ainda assim, o placar foi aberto pelo Brusque: após cobrança de falta em direção à área, Gazal afastou e a bola sobrou com Rodolfo Potiguar. O Pitbull ajeitou e, de fora da área, soltou a bomba, cruzada e baixa. A bola morreu no canto direito de Alex Muralha, aos sete minutos.

O VAR revisou o lance no que pensou ser um possível impedimento. Foram cinco minutos de agonia até a confirmação do gol.

Mirassol em cima

O restante da primeira etapa foi muito disputada, com o Mirassol dominando a posse de bola em busca do empate. O Brusque se defendia e conseguia jogar sem a bola, evitando grandes perigos. Mas nem sempre era possível.

Aos 27, Fernandinho alçou a bola na segunda trave. Dellatorre subiu entre Wallace e Alex Ruan para cabecear e conseguiu. A bola, contudo, passou ao lado do gol.

Aos 36, Fernandinho fez passe na entrada da pequena área e Negueba se jogou para desviar, mas Matheus Nogueira fechou bem o ângulo para defender sem alarde.

Matheus Nogueira salva

O Mirassol teve boa chance aos 41. Após cobrança de escanteio de Chico Kim, Negueba saiu da entrada da área e cabeceou livre. Matheus Nogueira se esticou e espalmou para escanteio. Dois minutos depois, Kim emendou uma bomba de fora da área e o goleiro do Marreco voou na gaveta para mandar para escanteio.

Raras chances

O Brusque tentava escapar em contra-ataques, mas Alex Muralha quase não passou por apuros após o gol de Rodolfo Potiguar. Aos 35, o goleiro recebeu uma bola atrasada e Paulinho Moccelin tentou o desarme. Muralha conseguiu fazer o passe e se chocou com o atacante, que, por pouco, não conseguiu o desarme.

Aos 38, Dionísio fez bom desarme na defesa paulista e serviu Guilherme Queiróz, que avançou e chutou cruzado. A bola rasteira passou próxima à trave, à direita do goleiro.

Empate

A segunda etapa começou da pior forma para o Brusque. Em cobrança de falta de Artur, Gabriel desviou de leve e Gazal, na entrada da pequena área, se jogou para completar, mas o lance terminou em escanteio. Era decorrido o primeiro minuto de jogo.

Logo depois, em cobrança de escanteio rumo à primeira trave, Gabriel fez a proteção da bola e caiu ao receber o contato de Mateus Pivô. Jefferson Ferreira de Moraes assinalou pênalti.

Dellatorre cobrou alto, no canto direito de Matheus Nogueira. O goleiro ainda conseguiu raspar os dedos na bola, sem conseguir evitar o gol.

Mais Brusque

Com o gol sofrido, o Brusque começou a atacar mais. Em alguns minutos, já quase tinha mais presença na frente do que em quase todo o primeiro tempo.

Dionísio isolou dois chutes de fora da área. Aos sete, Ianson cabeceou bem, mas Muralha, bem posicionado, defende sem rebote. Aos oito, o goleiro do Mirassol defendeu chute de média distância feito por Rodolfo Potiguar.

Pênalti desperdiçado

Num momento em que o Brusque começava a atacar e a pressionar um pouco mais, o Mirassol obteve outro pênalti. Fernandinho, ex-Brusque, partiu com a bola dominada pela esquerda. Rodolfo Potiguar e Ianson não conseguiam desarmá-lo, até que o zagueiro calçou o adversário e cometeu a penalidade.

Desta vez, Dellatorre foi para a bola e mandou pra fora, aos 19 minutos, tentando a cobrança do gol de empate.

Bruscão na frente

O Mirassol foi punido com crueldade pelo pênalti perdido. Aos 22, Anderson Rosa cobrou escanteio e a bola desviou na perna de Luiz Otávio e entrou, quebrando Alex Muralha.

As equipes criaram poucas oportunidades de destaque a partir de então. Aos 31, após escanteio Dellatorre subiu sozinho, mas cabeceou no meio, simples para Matheus Nogueira. Aos 39, Diego Gonçalves tentou o chute de dentro da área, mas Pivô conseguiu desviar e a bola passou perto da trave à esquerda do goleiro.

Aos 49, após um cruzamento, a bola quicou e bateu no braço de Alex Ruan. O Mirassol pediu pênalti, mas o VAR não demorou deixar o jogo seguir.

Fatura liquidada

Aos 51, o Brusque matou o jogo em contra-ataque. Diego Tavares avançou até a área e cruzou para o estreante Anderson Rosa. Mesmo com o desvio de Gazal, a bola chegou até o meia, que dominou e fuzilou para o gol. A bola ainda tocou no rosto de Alex Muralha antes de entrar.

Próximo jogo

O Brusque visita o Coritiba no Couto Pereira, em partida que começa às 15h45 deste domingo, 28. O Mirassol recebe o Ceará na segunda-feira, 29, às 19h30, no Maião.

Brusque 3×1 Mirassol

Campeonato Brasileiro – Série B

1ª rodada

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Público total: 753

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato (Éverton Alemão), Dionísio (Anderson Rosa); Dentinho (Osman), Paulinho Moccelin (Diego Tavares); Guilherme Queiróz (Olávio).

Técnico: Luizinho Lopes

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), Lucas Gazal, Luiz Otávio, Artur; Danielzinho (Neto Moura), Gabriel, Chico Kim (Isaque); Fernandinho (Quirino), Negueba (Diego Gonçalves); Dellatorre.

Técnico: Mozart

Gols: Rodolfo Potiguar (7′-1ºt), Luiz Otávio (CONTRA, 21′-2ºt), Anderson Rosa (51-‘2ºt); Dellatorre (4’-2ºt)

Cartão amarelo: Anderson Rosa, Mateus Pivô, Diego Tavares; Alex Muralha

Trio de arbitragem (GO): Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Hugo Sávio Xavier Corrêa e Jordana Pereira Batista

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR)

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: