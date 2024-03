Adolescente tenta entrar em escola com faca e acaba morrendo baleado pela polícia, em Ibirama

Um adolescente de 15 anos morreu após tentar invadir com uma faca uma escola em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, e ser baleado pela polícia na noite desta quinta-feira, 7.

A Polícia Militar relata que foi acionada após ser informada que o adolescente, que portava uma faca, estaria ameaçando a própria mãe, que teve que fugir para a casa de sua vizinha.

Na sequência, o adolescente fugiu da casa, enviou imagens da faca para seus colegas e também realizou ameaças através de aplicativo de mensagens.

Depois disso, de acordo com a PM, o jovem tentou entrar no Instituto Federal Catarinense (IFC) no município. A guarnição da Polícia Militar, então, deu ordem àquele para cessar a ação e largar a faca, mas ele não acatou.

De acordo com a PM, ele, então, avançou na direção aos agentes, que acabaram disparando contra o adolescente. Ele foi atendido por socorristas, que foram acionados pelos policiais, e conduzido ao pronto-socorro do município, mas acabou morrendo.

Nas redes sociais, o IFC Campus Ibirama lamentou o fato, mas garantiu “que todas as pessoas que estavam na instituição no momento estão em segurança”. Por isso, as atividades acadêmicas foram mantidas normalmente.

