Os moradores de Brusque e das cidades circunvizinhas devem se preparar para uma sexta-feira, 8, de tempo predominantemente instável, com o risco até mesmo de chuva representativa.

Portanto, aqueles que planejam realizar atividades ao ar livre, especialmente sensíveis à umidade, devem agir com cautela, já que o dia promete não ser favorável para tais práticas.

No entanto, são esperadas mudanças significativas neste cenário climático durante o fim de semana. As instabilidades atuais devem dar lugar ao retorno do sol, que será o protagonista no aumento das temperaturas.

Com o objetivo de obter dados abrangentes e complementares sobre a síntese apresentada anteriormente, buscamos o conhecimento do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

Portanto, todas as informações relevantes sobre as condições climáticas para esta sexta-feira e o fim de semana estão disponíveis no boletim a seguir.

Brusque e região nesta sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de trazermos a previsão do tempo para o fim de semana, é importante abordar o cenário climático previsto então para esta sexta-feira em Brusque e região.

O dia, hoje, promete ser instável no Vale do Itajaí, diante de uma cobertura de nuvens predominante, o que impedirá aberturas prolongadas de sol.

A possibilidade de chuva com trovoada é iminente, sem um horário específico definido. Por vezes, pode haver momentos que resultem em acumulações mais significativas, uma possibilidade que não deve ser ignorada.

No entanto, é crucial destacar que intervalos de melhoria também podem surgir, trazendo a expectativa de precipitação intermitente.

Com essa previsão de maior nebulosidade, prevê-se que as temperaturas máximas oscilem entre 24 a 26/27ºC, sem ultrapassar significativamente esse limite.

Brusque e região no fim de semana

Avançando para as projeções do fim de semana, podemos antecipar uma mudança em Brusque e no Vale do Itajaí, em comparação com esta sexta-feira.

Isso se deve ao fato de que tanto sábado quanto domingo serão marcados pelo retorno do sol, aparecendo por períodos mais consistentes.

O destaque do clima será o aumento das temperaturas, com máximas certamente ultrapassando os 30°C, não excluindo picos entre 32 e 34°C.

Portanto, o clima de verão fará seu retorno à região, e esse padrão deve persistir nos dias seguintes da próxima semana.

Quanto ao risco de trovoadas mais intensas, seria imprudente descartá-lo totalmente, pois estamos lidando com condições típicas de verão.

Contudo, a maior probabilidade ocorre no sábado, a partir do meio da tarde em direção à noite, e pode, em menor grau, repetir-se no domingo, seguindo essa mesma tendência.

De um modo geral, as atividades ao ar livre serão mais aproveitáveis a partir do fim de semana e decorrer da próxima.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também, os registros de chuvas observados no intervalo entre meia-noite até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise então correspondem a cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

