Brusque começa um novo campeonato nesta sexta-feira

O Brusque inicia hoje a caminhada na segunda fase do Campeonato Catarinense com um ânimo revigorado: o time veio de uma viagem cansativa a Roraima, fez um treino só e encarou o Marcílio debaixo de forte calor em Balneário Camboriú. Conseguiu fazer um atropelamento sobre o Marinheiro, numa goleada de 4 a 1 que poderia ser muito maior. Passou por uma semana complicada com três vitórias. Agora, teve uma semana para se preparar para mais nove dias intensos, com os dois jogos contra o Marcílio valendo uma ida para a semifinal pelo quinto ano seguido, além do jogo contra o ABC na próxima terça-feira.

É claro que a goleada do último sábado deu a impressão de um “sai zica!” geral no time, que até então não sabia o que era vencer um jogo em Balneário. O time jogou bem, teve foco, não baixou o ritmo com o placar sob controle e me passou a firme impressão de que a “vibe” do time da Série C voltou. Costumo dizer que boas fases se concretizam com prova e contraprova. E essa contraprova será amanhã.

Waguinho Dias sentiu a derrota do seu time. Disse que o Marcílio “jogou uma partida normal”, enquanto o Brusque “jogava uma final de Copa do Mundo”. O time do Brusque já mostrou que tem futebol sobrando para vencer o Marinheiro mais uma vez e levar uma boa vantagem para o jogo de volta em Itajaí. A volta de Rodolfo Potiguar, que parece ter voltado a ser o Pitbull de outras épocas, é importante notícia, a se considerar que o Marcílio terá a volta de Juninho Tardelli e uma necessidade de afirmação. Até o goleiro Waguinho está ameaçando trocar.

É nesse clima que o Brusque vai tentar subir mais um degrau no catarinense. A se julgar pelo clima do time depois do jogo, dá pra acreditar numa verdadeira virada de chave. Agora é ver amanhã se isso se concretiza ou foi alarme falso.

Estádio

Quem passa pelo Augusto Bauer já vê a colocação da grama sintética, além da instalação da cobertura na arquibancada atrás do gol e o trabalho do pessoal que está por lá correndo para deixar tudo pronto o mais rápido possível. Mas é necessário dizer que o Brusque não estreará na Série B contra o Mirassol em casa: ontem, conversamos com o Alex Buschirolli, investidor que está comandando o processo da reforma, e ele afirmou que a previsão otimista é que tudo esteja pronto até a quinta rodada da Série B, lá na metade do mês de maio. Significa dizer que o quadricolor terá que achar um lugar para mandar os jogos contra Mirassol, na primeira rodada, e Goiás, na terceira.

Estreia

O Carlos Renaux já conhece a tabela da Série B do Campeonato Catarinense: o time estreará no final de maio contra o Atlético Catarinense, que se mudou de São José para Criciúma, no estádio Mario Balsini, do Próspera. Em breve o Vovô deverá apresentar o treinador e os primeiros nomes do plantel.