Em um cenário onde o tempo parece ter desacelerado e a modernidade cedido espaço à tranquilidade bucólica, encontra-se a pitoresca rua Beira Rio, em Botuverá.

Neste oásis de tranquilidade, a natureza então se apresenta em sua forma mais pura e intocada.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O rio Itajaí-Mirim, contornando todo o percurso, é o protagonista indiscutível, emoldurado por uma exuberante vegetação que se estende até onde a vista alcança.

Suas margens são adornadas por uma rica tapeçaria verde, onde árvores imponentes se erguem majestosas, oferecendo sombra acolhedora a todos que por ali passam.

A magia interiorana de Botuverá

Adentrar na rua Beira Rio, é como ingressar em um mundo à parte, onde a vida segue seu curso natural, alheia à agitação do mundo moderno.

Neste refúgio de tranquilidade, o gado pasta livremente nos campos verdejantes, as galinhas ciscam despreocupadas e uma variedade de outros animais completa a cena, conferindo um ar de autenticidade e simplicidade que é difícil de encontrar nos dias de hoje.

Botuverá sob céu cinzento

Mesmo sob o céu cinzento da manhã deste sábado, 17, esse lugar não perdeu em nada seu encanto.

Pelo contrário, é como se as nuvens servissem apenas para realçar ainda mais a beleza das paisagens interioranas, pois cada curva do caminho revela um novo quadro, digno de ser pintado pelos pincéis da natureza.

A nossa coluna teve o privilégio de percorrer este trajeto de tirar o fôlego e capturar então algumas das mais belas imagens que este lugar mágico tem a oferecer.

Nossas fotografias, que você confere mais adiante, são apenas uma pequena amostra do espetáculo visual que é a rua Beira Rio de Botuverá.

A Beira Rio em fotos após anúncios

Maravilhas de Botuverá em fotos

Finalizando esta pauta, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada encantadora, a deixar-se levar pelo ritmo tranquilo desse lugar.

Prepare-se para uma experiência única, onde o tempo parece desacelerar e a beleza simples da vida ganha destaque.

Afinal, na rua Beira Rio, a verdadeira magia está sempre presente, esperando para ser descoberta.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

